Eleições 2022: como consultar os candidatos a deputado federal

A lista de candidatos a deputado federal nas Eleições 2022 pode ser consultada pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No portal, o eleitor confere a relação com os nomes dos candidatos, numeração na urna, situação da candidatura, entre outras informações relevantes. A consulta facilita a escolha do eleitor, uma vez que há muitos concorrentes para o cargo, e o ajuda a fazer a “cola” para levar no dia da votação. Veja, no tutorial a seguir, como consultar os candidatos a deputado federal em cada estado do Brasil nas Eleições 2022 pelo site do TSE.