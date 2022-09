Eleições 2022: como denunciar infrações e irregularidades eleitorais

Após fazer a denúncia, é possível acompanhar o status da mesma através do site do serviço (pardal.tse.jus.br/pardal-web). Veja, a seguir, como denunciar infrações e irregularidades eleitorais pelo app Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral. O tutorial abaixo foi realizado em Android, mas funciona do mesmo modo em iPhones (iOS).