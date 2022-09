Eleições 2022: como fazer e imprimir cola eleitoral na ordem de votação

É possível baixar e imprimir uma cola eleitoral para as Eleições 2022 por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Também conhecido como "santinho político", o papel ajuda o eleitor a lembrar os números dos candidatos no dia da votação, já que o uso de celulares na cabine da urna está proibido. O arquivo disponibilizado no site do TSE traz os campos de cada cargo em branco, para serem preenchidos posteriormente à mão. Vale lembrar que a ordem de votação é a seguinte: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República. Veja, a seguir, como imprimir um santinho político em branco para saber como votar nas Eleições 2022.