Eleições 2022: como usar o app Comprova para identificar fake news

Passo 4. Na aba de “Verificação”, marcada em amarelo na parte inferior da tela, os usuários podem enviar notícias para que os jornalistas verifiquem se elas são confiáveis. Para isso, basta tocar em “Verificar notícia” e completar campos como e-mail, especificação do conteúdo, onde foi encontrado e link de acesso. Ao fim do preenchimento, basta pressionar novamente no botão “Verificar notícia” - o retorno chegará via e-mail após análise;