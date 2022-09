Eleições 2022: como ver os candidatos mais buscados no Google

As Eleições 2022 ganharam uma página especial no Google Trends, ferramenta que exibe os termos mais procurados no buscador. A seção permite acompanhar dados em tempo real sobre os candidatos à Presidência, partidos políticos e tirar dúvidas dos brasileiros sobre o processo eleitoral. É possível saber, por exemplo, o índice de pesquisa sobre cada candidato, os termos mais buscados sobre cada um, a variação do interesse ao longo do tempo e as principais perguntas que os eleitores fazem sobre eles.