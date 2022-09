Erro 'err_ssl_version_or_cipher_mismatch' no Chrome? Saiba como corrigir

Algumas mensagens que podem aparecer no seu navegador são: "o cliente e o servidor não são compatíveis com uma versão do protocolo SSL comum ou com o pacote de criptografia" e "protocolo não compatível. O cliente e o servidor não são compatíveis com uma versão do protocolo SSL comum ou com o pacote de criptografia". Outro alertas comuns são "err_ssl_client_auth_signature_failed", "o cliente e o servidor não dão suporte a um pacote de codificação ou versão de protocolo SSL comum".