Erro NW-2-5 da Netflix: o que é e como resolver

Erro NW-2-5 do Netflix pode impedir que usuários assista filmes e séries no serviço — Foto: Arte/Elson de Souza

🖥️Como usar Netflix dos EUA na minha TV? Comente no Fórum do TechTudo.

Solução 1. Veja em qual rede você está conectado

Hipótese 1. Se estiver conectado a uma rede de hotel, escola, biblioteca, trabalho ou qualquer outra rede pública, entre em contato com o administrador da rede. É possível que o estabelecimento esteja limitando o acesso ao Netflix.

Hipótese 2. Já se estiver usando a Netflix no celular ou em uma Internet via satélite, conecte-se em outro tipo de rede. Segundo a empresa de streaming, essas conexões apresentam menor velocidade do que a habitual e isso pode impedir o funcionamento do serviço.

Solução 2. Teste a velocidade de conexão da rede

A velocidade da Internet também pode ser a causa do erro NW-2-5. Para verificar isso, acesse o velocímetro do TechTudo no seu PC, celular, tablet ou outro dispositivo para verificar a rapidez da conexão. Ao abrir a página, basta clicar no botão "teste de velocidade".

Teste a velocidade da Internet para verificar possível causa do erro NW-2-5 do Netflix — Foto: Elson de Souza/TechTudo

Segundo a Netflix, as velocidades recomendadas para usar o serviço são: 3 Mbps para a reprodução em SD (qualidade de DVD), 5 Mbps para resolução HD (720p) e 25 Mbps para filmes em UltraHD (4K – 2160p). A velocidade mínima de conexão para o site é de 0,5 Mbps, e a recomendada é de 1,5 Mbps.

Solução 3. Reinicie o dispositivo

Passo 1. Dê o comando para o seu aparelho reiniciar, seja através do sistema, seja pelo botão de energia do dispositivo. Se estiver com o problema no seu console, BluRay ou Smart TV, retire o aparelho da tomada;

Reinicie o seu dispositivo e tire consoles, TVs e BluRays da tomada antes de prosseguir — Foto: Elson de Souza/TechTudo

Passo 2. Aguarde um minuto e volte a ligar o dispositivo. Abra a Netflix novamente e veja se o problema já passou. Caso não, siga as próximas soluções;

Solução 4. Desligue a rede doméstica

Passo 1. Vá ao seu modem ou roteador e retire-o da tomada. Quando todas as luzes se apagarem, aguarde de 20 a 30 segundos;

Desligue modem Wi-Fi e aguarde por até 30 segundos para tentar resolver NW-2-5 — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Passo 2. Religue o modem e aguarde que as luzes voltem a piscar novamente. Após isso, tente abrir a Netflix novamente e assistir um filme.

Solução 5. Substitua a rede sem fio pelo cabo de rede

Passo 1. Desligue o seu aparelho novamente e, se ele estiver próximo ao modem, conecte-o com um cabo de rede em um da das entradas traseiras do roteador desligado;

Cabo de Rede pode solucionar erro NW-2-5 do Netflix em caso de roteador defeituoso — Foto: Elson de Souza/TechTudo

Passo 2. Conecte o modem novamente à tomada e, quando todas as luzes voltarem a piscar, ligue o seu computador, TV, console ou outro aparelho. Abra a Netflix e tente se conectar novamente.

Observação. Caso essa solução funcione, é possível que seu roteador Wi-Fi esteja com problemas. Do contrário, tente substituir o modem ou entrar em contato com a fabricante do mesmo para tirar dúvidas.

Solução 6. Melhore o sinal Wi-Fi e verifique interferências

Opção 1. Se o modem estiver muito longe do aparelho, verifique se é possível trazê-lo mais para perto do local de conexão. Outra saída é comprar um roteador e configurá-lo como repetidor Wi-Fi.

Usuário pode melhor Wi-Fi e corrigir NW-2-5 vendo quantidade de aparelhos ligados à rede — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Solução 7. Chame um técnico para verificar a rede Wi-Fi

Se todas as medidas não funcionaram e você ainda não consegue assistir nada na Netflix, é melhor convidar um técnico. Caso desconfie que seja um problema com o modem ou roteador, chame alguém que lide com redes sem fio. Caso ache que o problema está relacionado com a sua operadora, ligue para a central de atendimento.

