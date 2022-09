FIFA 23 terá acesso antecipado já nesta terça (27); saiba como acessar

FIFA 23 , o último da franquia (adotará o nome EA Sports FC a partir de sua próxima edição), chega em 30 de setembro para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X /S, Xbox One , PC e Nintendo Switch , na versão Legado. Porém, para os que não querem esperar até lá, há uma forma de ganhar acesso antecipado ao game até 3 dias antes de seu lançamento, começando a jogar a partir de amanhã (27). São duas maneiras de fazer isso: adquirindo a versão Ultimate do jogo por R$ 499 nos consoles e R$ 379 no PC, ou através do acesso a uma versão de testes oferecida nas assinatura dos serviços EA Play e Xbox Game Pass Ultimate. Confira, a seguir, mais detalhes para jogar FIFA 23 antes de todo mundo.

Fifa 23 oferece opções para acessar o jogo até 3 dias antes do lançamento para usuários que não querem esperar

Acesso antecipado de FIFA 23 Ultimate Edition

Para jogadores que reservarem o título de futebol na pré-venda, que segue até a data de lançamento do game, FIFA 23 ficará disponível a partir de 27 de setembro. O pré-carregamento já estava disponível desde o último sábado (24), mas, vale ressaltar: independente disso, o jogo será liberado apenas nesta terça-feira (27), no horário de atualização das lojas de cada plataforma.

Acesso antecipado pelo EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

Para assinantes do serviço por assinatura EA Play ou do Xbox Game Pass Ultimate, que oferece o EA Play como bônus, FIFA 23 também ficará disponível a partir de 27 de setembro, porém com algumas limitações. Trata-se de uma versão de testes com 10 horas de gameplay (ou talvez 20 horas, considerando o tempo em que versões anteriores ficaram disponíveis dessa forma) e, uma vez esgotado o período, o game ficará trancado até a data de lançamento oficial, três dias depois.

Esta versão de teste não é como uma beta ou demo, que normalmente traz apenas parte do conteúdo do game: trata-se do jogo completo, apenas com um limite de tempo. Para assinantes do EA Play, não haverá a possibilidade de realizar o pré-carregamento, então parte do período de acesso antecipado será gasto baixando o jogo. FIFA 23 também não possui suporte ao Xbox Cloud Gaming para jogar na nuvem.

EA Play: Vale a pena?

O EA Play é um serviço de assinatura que custa R$ 19,90 por mês e pode ser pago com cartões de crédito, débito ou através de uma conta no PayPal. Entre os benefícios, a assinatura oferece acesso a vários games da Electronic Arts, versões de testes de jogos com 10 horas de gameplay, recompensas digitais exclusivas, além de desconto de 10% em quaisquer games e DLCs da empresa.

Para fazer a assinatura do EA Play, basta procurar pelo serviço nas lojas digitais como PlayStation Store, Microsoft Store e Steam. Usuários encontrarão uma opção de venda de 1 mês do serviço, que vai ocasionar uma cobrança mensal após concordar em comprá-la e inserir as informações de pagamento. Vale ressaltar que o serviço é válido para apenas uma plataforma. Confira, a seguir, como assinar em cada loja:

Como assinar EA Play no PS5 e PS4

Passo 1. Na PlayStation Store, procure por "EA Play" na busca da loja ou siga este link (https://store.playstation.com/pt-br/product/UP5498-CUSA15087_00-PSEAA1M000000000);

Passo 2. Clique em "Comprar" e insira suas informações de pagamento para mensalidades futuras.

Como assinar EA Play para Xbox Series X/S e Xbox One

Passo 1. Na Microsoft Store, procure por "EA Play" na busca da loja ou siga este link (https://www.xbox.com/pt-br/games/store/ea-play/cfq7ttc0k5dh);

Passo 2. Clique em "Participar" e insira suas informações de pagamento para mensalidades futuras. No console da Microsoft, há também a opção de assinar 12 meses com desconto por R$ 149.

Como assinar EA Play para PC no Steam

Passo 1. Na loja digital Steam, procure por "EA Play" na busca da loja ou siga este link (https://store.steampowered.com/subscriptions/ea);

