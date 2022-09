Flamengo x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Flamengo e São Paulo jogam, às 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (14), o segundo jogo da fase semifinal da Copa do Brasil 2022. Disputada no Maracanã, a partida é transmitida ao vivo no Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo. Usuários que já possuem uma Conta Globo podem assistir ao confronto pelo serviço de streaming no PC e em celulares Android ou iPhone (iOS). Quem não tiver cadastro pode fazê-lo utilizando e-mail e senha ou vinculando dados de contas Facebook ou Google. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao clássico decisivo entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil 2022 no Globoplay.