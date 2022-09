Get Ready With Music no Spotify: saiba fazer playlist baseada na sua roupa

O Get Ready with Me no Spotify é um recurso inspirado nas trends de "Arrume-se comigo", muito populares em apps de vídeos, como YouTube e TikTok. Com ele, é possível criar playlists personalizadas de acordo com a roupa que você estiver utilizando no dia. Para isso, o app para celulares iPhone (iOS) e Android usa um questionário rápido, em que é possível definir os detalhes das vestimentas, como paleta de cores, texturas e ocasião em que será usada. O resultado engloba diferentes músicas, que podem ou não ser conhecidas por você. Nas linhas a seguir, confira como fazer uma playlist de Arrume-se comigo no Spotify.