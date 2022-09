'Google, faz um beatbox para mim': como fazer beatbox pelo celular

Fazer um beatbox pelo celular é um procedimento simples. Isso porque as diferentes assistentes virtuais disponíveis para Android e iPhone (iOS), como Siri, Alexa e Google Assistente, conseguem reproduzir as batidas a partir de comandos de voz. Assim, basta dizer “Google, faz um beatbox para mim”, e o app criará os sons. A brincadeira viralizou no TikTok graças a um truque antigo que utilizava o Google Tradutor para fazer os sons com termos em alemão e cazaque, mas que não está mais disponível. Veja, a seguir, como fazer beatbox pelo celular.