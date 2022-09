Imposto de Renda 2022: como consultar 5º e último lote de restituição

A Receita Federal liberou, nesta sexta-feira (23), as consultas ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Para saber se você foi incluído e vai receber o dinheiro, basta acessar o site do órgão e fornecer alguns dados pessoais. O lote de restituições soma R$ 1,9 bilhão e será pago a 1.220.501 contribuintes, que receberão os recursos em 30 de setembro. Se você não foi incluído em nenhum lote, provavelmente é porque caiu na malha fina da Receita Federal, devido a inconsistências na sua declaração. No tutorial a seguir, veja como consultar a restituição do último lote do IRPF 2022.