iOS 16: como atualizar o seu iPhone para o novo sistema da Apple

iOS 16 é o mais novo update do sistema operacional da Apple para celulares; veja como atualizar seu smartphone — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1 de 4 iOS 16 é o mais novo update do sistema operacional da Apple para celulares; veja como atualizar seu smartphone — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Passo 1. Na Tela de Início do celular, vá até o app "Ajustes". Então, deslize a tela de baixo para cima e encontre a aba "Geral". Feito isso, toque sobre ela;

Abra o Geral dos Ajustes do iPhone (Foto: Reprodução/Lucas Mendes) — Foto: TechTudo

2 de 4 Abra o Geral dos Ajustes do iPhone (Foto: Reprodução/Lucas Mendes) — Foto: TechTudo

Passo 2. Agora, pressione sobre "Atualização de Software" e aguarde enquanto o celular procura pelo update mais recente disponível, o iOS 16. Depois que a versão for encontrada, aperte em "Baixar e Instalar";

Tela para baixar atualização do iOS 16 — Foto: Reproduçãp/Letícia Rosa

3 de 4 Tela para baixar atualização do iOS 16 — Foto: Reproduçãp/Letícia Rosa

Passo 3. Feito isso, o smartphone exibirá uma tela com a maçã da Apple e uma barra de carregamento. Então, aguarde até que todos eles sejam completados.

Tela de download da atualização do iOS 16 — Foto: Reprodução/Apple

4 de 4 Tela de download da atualização do iOS 16 — Foto: Reprodução/Apple

Pronto! A atualização já estará instalada no celular. Agora, aproveite para explorar todas as novidades do iOS 16.