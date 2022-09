iOS 16: como colocar o nome do iPhone na tela de bloqueio

Com o iOS 16, é possível colocar o seu nome na tela de bloqueio do iPhone de forma fácil. A personalização pode ser realizada por meio de um truque realizado na seção de widgets, lançada na nova versão do sistema. Com a ajuda do aplicativo Widgetsmith, torna-se possível criar um widget genérico que exibe textos na tela do celular. Desta forma, o proprietário pode colocar seu nome, pequenas frases ou qualquer outra mensagem na tela do celular bloqueado. Confira, a seguir, como colocar o nome na tela de bloqueio do iPhone com iOS 16.