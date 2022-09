iOS 16: como personalizar o papel de parede no iPhone

Personalizar o papel de parede no iPhone (iOS) é um dos principais atrativos do iOS 16, lançado no último dia 12 para celulares a partir do iPhone 8. Os usuários podem usar efeitos de profundidade em imagens capturadas com Modo Retrato, fazer uma tela com combinação de emojis, aplicar cores em degradê, personalizar a data, mudar a fonte do relógio e inserir diversos widgets. Além disso, assim como nos sistemas anteriores, também é permitido usar papéis de parede diferentes na Tela de Bloqueio e na Tela de Início. Confira, a seguir, como customizar wallpaper no iPhone com o iOS 16.