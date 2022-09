iOS 16: descubra tudo o que você pode fazer no iPhone com o Live Objects

O iOS 16 trouxe o Live Objects, recurso que permite selecionar um elemento de uma mídia, copiá-lo para a área de transferência ou compartilhá-lo em aplicativos diversos. Nesse sentido, a nova função do sistema operacional de celulares iPhone pode ser útil para transformar arquivos em PNG - ou seja, deixá-los com fundo transparente; fazer figurinhas e enviar em mensageiros, como WhatsApp e Telegram ; ou, ainda, customizar a tela de Bloqueio do celular como quiser . Dessa forma, o recurso pode substituir alguns apps comumente baixados em smartphones, como os de edição de fotos e os de criação de stickers.

Essa novidade do iOS 16 funciona a partir de uma combinação entre o update do sistema de Pesquisa Visual do iPhone - que permite isolar elementos e fazer buscas a partir deles - e tecnologias de machine learning, que operam a partir de chips biônicos A12. Portanto, só está disponível em iPhone XS, XS Max, XR e modelos superiores. Confira, a seguir, como usar o Live Objects de três formas diferentes.

1 de 11 Live Objects: função do iOS 16 permite que elementos de imagens possam ser recortados e movidos livremente para customizar a Tela de Bloqueio e de Início — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Live Objects: função do iOS 16 permite que elementos de imagens possam ser recortados e movidos livremente para customizar a Tela de Bloqueio e de Início — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Como criar imagem em PNG pelo Live Objects

Passo 1. Abra a sua galeria de fotos e escolha a imagem que tiver o elemento que deseja copiar;

2 de 11 Live Objects é uma função do iOS 16 que pode ser usada de vários jeitos no iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Live Objects é uma função do iOS 16 que pode ser usada de vários jeitos no iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Agora, toque e pressione no elemento. Ao fazer isso, ele será isolado do restante da imagem e uma aba com duas opções será mostrada. Então, toque em "Compartilhar";

3 de 11 Saiba transformar fotos em PNG com o Live Objects — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Saiba transformar fotos em PNG com o Live Objects — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Para finalizar, aperte na opção "Salvar Imagem". Assim, a nova foto será armazenada na galeria do celular em formato PNG - ou seja, sem fundo - e poderá ser usada para basicamente o que você quiser, incluindo memes e stickers.

4 de 11 Live Objects no iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Live Objects no iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como criar figurinha pelo Live Objects e compartilhar no WhatsApp

Passo 1. Para fazer este procedimento, é necessário realizar o passo a passo anterior. Então, após ter salvo a imagem em PNG, envie-a para o seu e-mail para que possa salvá-la no seu computador - já que o processo para criar figurinhas é feito pelo WhatsApp Web;

5 de 11 Aprenda a fazer stickers para WhatsApp usando o Live Objects do iOS 16 — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Aprenda a fazer stickers para WhatsApp usando o Live Objects do iOS 16 — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Agora abra o seu e-mail no computador e encontre o e-mail com a foto. Então, salve-a no seu PC;

6 de 11 Passo para fazer stickers com o Live Objects do iOS 16 — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Passo para fazer stickers com o Live Objects do iOS 16 — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Agora, vá até o WhatsApp Web, conecte a sua conta e, então, selecione um dos chats. Feito isso, toque sobre o ícone de clips de papel, perto da barra de digitação de texto. Um menu será aberto e, em seguida, selecione a opção "Figurinha";

7 de 11 Live Objects no iOS 16 — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Live Objects no iOS 16 — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. A imagem será carregada sem fundo automaticamente. Então, toque no ícone de seta para enviar o sticker ao chat;

8 de 11 Aprenda a fazer stickers para WhatsApp com o Live Objects no iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Aprenda a fazer stickers para WhatsApp com o Live Objects no iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. Agora, basta abrir o seu WhatsApp no celular, ir até à conversa com a figurinha e tocar sobre ela. Feito isso, aperte na opção "Adicionar às favoritas".

9 de 11 liveobject-passo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa liveobject-passo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como customizar a tela de Bloqueio do iPhone com o Live Objects

Passo 1. Toque e pressione a sua tela de Bloqueio até que seja exibida a opção de "Personalizar". Então, aperte sobre ela. Ao fazer isso, um modo de edição da Lock Screen será mostrado e será preciso tocar no ícone de duas fotos;

10 de 11 Passo para colocar uma foto do Live Objects na sua tela de bloqueio do iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Passo para colocar uma foto do Live Objects na sua tela de bloqueio do iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Selecione uma das fotos da sua galeria. Ao fazer isso, o elemento central da imagem será automaticamente destacado na tela.

11 de 11 Live Objects no iOS 16 — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Live Objects no iOS 16 — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Com informações de CNET e MacRumors.

