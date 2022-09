iOS 16: o que é e como habilitar o teclado tátil no iPhone

O iOS 16 foi lançado na segunda-feira (12) e trouxe vários recursos muito aguardados - entre eles, o teclado háptico. Agora, com a novidade, é possível receber uma "resposta" cada vez que uma tecla é pressionada no iPhone. A função é simples de ser ativada e está disponível para todos os modelos de celular da Apple que sejam compatíveis com a atualização do sistema operacional. O recurso, que já estava disponível no Android, é útil para quem deseja conferir mais solidez ao digitar e/ou para quem goste do feedback das teclas. Vale lembrar que, para isso, é preciso antes de tudo atualizar o seu iPhone. Nas linhas a seguir, saiba como habilitar o teclado tátil a partir do iOS 16.