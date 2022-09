Lançamento do iPhone 14: como ver o evento especial da Apple ao vivo

O novo iPhone 14 será anunciado pela Apple num evento especial que começa às 14h desta quarta-feira (07). Nas linhas a seguir, saiba como ver a transmissão ao vivo – diretamente da sede da empresa em Cupertino, nos Estados Unidos. A apresentação “Far Out” será exibida em tempo real nos canais oficiais da Apple, como YouTube e Apple TV+ , e poderá ser assistida de diferentes maneiras no computador e no celular. O TechTudo estará no Teatro Steve Jobs, nos Estados Unidos, e fará a cobertura completa do lançamento dos novos aparelhos.

O sucessor do iPhone 13 deve contar com câmera traseira de 48 megapixels, novo processador e um novo recorte no topo da tela, aposentando o notch que o acompanha desde o iPhone X. A empresa também deve lançar versões Pro e Max, além de um novo Apple Watch e uma nova geração da AirPods Pro.

2 de 4 Evento de lançamento da Apple foi confirmado nesta quarta-feira (24) em convite feito a jornalistas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Evento de lançamento da Apple foi confirmado nesta quarta-feira (24) em convite feito a jornalistas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como assistir ao evento especial da Apple no YouTube

O lançamento do iPhone 14 será transmitido em tempo real no canal oficial da Apple no YouTube. Os usuários poderão assistir ao evento ao vivo no computador, em celulares Android e iPhone (iOS), em smart TVs, tablets e consoles com suporte à plataforma de vídeos do Google.

A página da transmissão já está disponível e é possível ativar um lembrete para ser notificado no início da apresentação.

Como assistir ao evento especial da Apple no site oficial da empresa

O site oficial da Apple também transmitirá o evento de lançamento do iPhone 14. A transmissão ao vivo será disponibilizada na página de eventos da Apple dos Estados Unidos, podendo ser acessada em qualquer navegador no PC ou no celular, como Chrome, Firefox e Safari. Usuários de produtos da marca também podem adicionar o evento antecipadamente ao calendário.

3 de 4 Site da Apple transmitirá evento oficial de lançamento do iPhone 14 — Foto: Reprodução/Apple Site da Apple transmitirá evento oficial de lançamento do iPhone 14 — Foto: Reprodução/Apple

Como assistir ao evento especial da Apple no Apple TV

Usuários de aparelhos Apple terão outra alternativa para assistir ao evento: o Apple TV+. O serviço de streaming transmitirá o lançamento do iPhone ao vivo. Para acessar a apresentação, basta abrir o aplicativo, acessar a ferramenta de buscas e pesquisar por “Evento Apple”. Um banner da apresentação também deve ser aplicado em destaque na home do app, como de costume, facilitando o acesso ao vídeo.

4 de 4 Apple transmite eventos oficiais no Apple TV+ — Foto: Reprodução/Apple Apple transmite eventos oficiais no Apple TV+ — Foto: Reprodução/Apple

O que esperar do evento especial da Apple

O modelo mais aguardado da apresentação é o iPhone 14, que deve chegar com câmera de 48 megapixels, capaz de gravar vídeos em 8K e um novo processador próprio A16. A expectativa é de que a tela não tenha o notch que acompanha os aparelhos desde o iPhone X, sendo substituído por um pequeno entalhe no formado de pílula na parte frontal.