Lollapalooza Brasil 2023: veja como comprar ingressos na pré-venda online

Já é possível comprar os ingressos do Lollapalooza Brasil 2023. Marcado para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023​, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival iniciou a pré-venda exclusiva para clientes de cartões Bradesco, Bradescard, Next ou Digio nesta sexta-feira (16). Para o público geral, os ingressos serão disponibilizada a partir de quarta-feira (21), às 12h. No momento, só estão disponíveis tickets das categorias do Lolla Pass, que dão direito à entrada nos três dias do festival. As vendas são feitas pela plataforma online Tickets for Fun. Confira, a seguir, como comprar ingressos para o Lollapalooza Brasil 2023.