O que é Google Smart Lock? Veja como desativar ou usar as senhas

O Google Smart Lock é um serviço de segurança liberado para os usuários do Android . Ele permite gerenciar e registrar senhas salvas pelo smart. A função é prática e precisa apenas de alguns toques para ser ativada. Se preferir manter a privacidade, é possível excluir os códigos de determinados sites e salvar outros. Quer descobrir como desativar e ativar este serviço? Então veja neste tutorial.

Passo 1. Para acessar a página de senhas salvas pelo Smart Lock, abra o navegador no Android e digite o site passwords.google.com. Em seguida, adicione sua conta Google com e-mail e senha. Confirme em “Fazer login”;

1 de 4 Acesse o site de senhas do Google e faça o login na sua conta — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse o site de senhas do Google e faça o login na sua conta — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Para ativar o recurso de salvar senhas, toque na chave ao lado de “Smart Lock para senhas” e note que ela ficará azul. Para desativar o recurso, basta tocar na chave novamente.

Se preferir, ative também a chave ao lado de “Login automático” para acessar de forma mais rápida seus sites cadastrados. Os códigos serão salvos automaticamente no serviço.

2 de 4 Ative a função para salvar as senhas na chave — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Ative a função para salvar as senhas na chave — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Role a tela e observe que estará disponível uma lista de sites com as senhas salvas. Para visualizar mais detalhes toque no ícone de “seta”. Se preferir ver o código completo, sem estar protegido, selecione o ícone de “olho”;

3 de 4 É possível visualizar o código com números e letras sem a proteção — Foto: Reprodução/Barbara Mannara É possível visualizar o código com números e letras sem a proteção — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Se preferir que essa senha não seja guardada no serviço, toque no ícone de “X” ao lado do item para removê-la.

4 de 4 Se preferir, apague as senhas registradas no Smart Lock — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Se preferir, apague as senhas registradas no Smart Lock — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

O Smart Lock registra as senhas dos seus aplicativos e sites web salvas na mesma conta do Google. Agora você já pode gerenciar essa função no Android, ativar, desativar senhas e se preferir, acessar esses ajustes pelo smart ou computador.

