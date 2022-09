Reports+: como descobrir quem te deu unfollow no Instagram usando o app

Saber quem deixou de te seguir no Instagram é possível por meio do app Reports+ . A plataforma, que está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), analisa o perfil do usuário e reporta informações de diversas atividades realizadas na rede social - entre elas, quando uma conta específica te der "unfollow". Para funcionar, o aplicativo requer o login do usuário, e pode exigir algumas permissões consideradas invasivas, como deixar que o serviço faça publicações pelo seu perfil e siga outras contas.

Contudo, vale ressaltar que a plataforma conta com outras funcionalidades que podem ser úteis, como checar quem bloqueou você e quem deletou likes e comentários das suas publicações. Além disso, também dá para verificar as contas que você segue e que não te seguem de volta, e quais são as pessoas que mais interagem com os seus posts na rede social. Confira, a seguir, como usar o app para ver quem deixou de te seguir no Instagram.

1 de 7 Reports+: veja como usar app que acusa perfis que deixaram de te seguir no Instagram — Foto: Clara Fabro/TechTudo Reports+: veja como usar app que acusa perfis que deixaram de te seguir no Instagram — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Como ver quem deixou de te seguir no Instagram

Passo 1. Baixe o app Reports+ na Google Play Store ou na App Store. Ao abri-lo pela primeira vez, será necessário fazer login na sua conta do Instagram. Para isso, toque sobre "Instagram entrar" e insira os dados de usuário e senha;

2 de 7 Baixe o app Reports+ na Google Play Store ou App Store e faça login usando as informações da sua conta no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro Baixe o app Reports+ na Google Play Store ou App Store e faça login usando as informações da sua conta no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na página inicial do app, é possível conferir diversos dados do seu perfil - como número de publicações, de seguidores e contas seguidas. Logo abaixo, dá para ver os stories de amigos e, pouco depois, informações sobre os seus seguidores. Para checar os contatos que deixaram de te seguir, vá até a aba "Seguidores perdidos";

3 de 7 Página inicial do app Reports+ — Foto: Reprodução/Clara Fabro Página inicial do app Reports+ — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Por lá, é possível conferir quem te deu "unfollow" no Instagram. Para deixar de seguir o usuário também, aperte sobre seu nome e, depois, toque em "Drop Tracking".

4 de 7 Clique em "Seguidores perdidos" para checar quem te deu "unfollow" no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro Clique em "Seguidores perdidos" para checar quem te deu "unfollow" no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 4. Na aba "Usuários que não seguem de volta", dá para conferir todas as contas que você segue no Instagram e não te seguem de volta. Já em "Seguidores não seguidos", é possível ver as contas que te seguem, mas que você não segue de volta;

5 de 7 Veja quem não te segue de volta no Instagram usando o app Reports+ — Foto: Reprodução/Clara Fabro Veja quem não te segue de volta no Instagram usando o app Reports+ — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 5. Em "Comentários excluídos" e "Gostos excluídos" é possível conferir quem removeu likes ou apagou comentários das suas fotos;

6 de 7 Veja quem removeu likes e excluiu comentários das suas publicações no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro Veja quem removeu likes e excluiu comentários das suas publicações no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 6. Já as abas "Meus fãs secretos" e "Mídias populares" permitem checar as fotos mais curtidas e os usuários que mais interagem com o seu perfil.

7 de 7 Confira quem são os usuários que mais interagem com seus posts e suas fotos mais curtidas no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro Confira quem são os usuários que mais interagem com seus posts e suas fotos mais curtidas no Instagram — Foto: Reprodução/Clara Fabro

