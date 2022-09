Ribon permite fazer doações sem usar seu dinheiro; saiba usar o app

O Ribon é um aplicativo de doações disponível para aparelhos Android e iPhone . A plataforma permite realizar doações sem usar o dinheiro do usuário. A ajuda é enviada por meio da moeda virtual que leva o mesmo nome do app. Os créditos que ajudam a promover as ações sociais podem ser obtidos ao ler notícias disponíveis no aplicativo. Com isso, os patrocinadores da causa social doam dinheiro real por meio de visualização de anúncios.

É possível contribuir com ao menos 100 ribons por dia. O aplicativo ainda possui um programa de assinaturas mensais que apoia diversas doações com uma contribuição mensal dos usuários. Os valores mensais variam entre R$ 25 e R$ 100. Também é possível realizar doações únicas por a partir de R$ 10. O pagamento deve ser feito via cartão de crédito. Confira no passo a passo abaixo como usar o Ribon e realizar doações gratuitas.

2 de 13 Ribon permite que os usuários façam doações sem usar o próprio dinheiro — Foto: Lucas Santo/TechTudo Ribon permite que os usuários façam doações sem usar o próprio dinheiro — Foto: Lucas Santo/TechTudo

Instalação e cadastro

Passo 1. Procure pelo Ribon na loja de aplicativos do seu celular. O app está disponível na Google Play Store e na App Store.

3 de 13 O Ribon pode ser baixado nos dispositivos Android e iPhone — Foto: Lucas Santos/TechTudo O Ribon pode ser baixado nos dispositivos Android e iPhone — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 2. Após instalar, abra o aplicativo para fazer o login. A primeira tela indicará que o usuário recebeu 500 Ribons para realizar a primeira doação. Em seguida, escolha o projeto que deseja fazer a doação.

4 de 13 Ao abrir o aplicativo, o usuário ganha 500 ribons para doar para alguma causa — Foto: Lucas Santos/TechTudo Ao abrir o aplicativo, o usuário ganha 500 ribons para doar para alguma causa — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 3. Uma nova tela se abrirá para fazer o login. O usuário pode escolher entrar com a conta do Google, Facebook ou entrar com um e-mail. Depois, escolha o método de login desejado.

5 de 13 Faça o login no Ribon — Foto: Lucas Santos/TechTudo Faça o login no Ribon — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 4. Abra o e-mail indicado para confirmar o cadastro no aplicativo. Em seguida, aceite a política de privacidade e de retenção de dados pessoais.

6 de 13 Aceite as políticas do aplicativo Ribon — Foto: Lucas Santos/TechTudo Aceite as políticas do aplicativo Ribon — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 5. Após feita a doação inicial, clique em “Continuar”.

7 de 13 Realize a primeira doação com os 500 créditos da plataforma — Foto: Lucas Santos/TechTudo Realize a primeira doação com os 500 créditos da plataforma — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Como doar com o Ribon

Passo 1. Com o login feito, na tela principal escolha qual ação será feita para receber os Ribons no topo da página principal. É possível ganhar os créditos lendo notícias, com atividades de bem-estar do app e compartilhando histórias para os amigos.

8 de 13 O Ribon oferece várias formas de obter o crédito virtual para doações — Foto: Lucas Santos/TechTudo O Ribon oferece várias formas de obter o crédito virtual para doações — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 2. Escolha como quer receber os Ribons. Para ler notícias, por exemplo, clique em “Receber 100 Ribons no menu “Leia boas histórias”.

9 de 13 Leia notícias para receber os ribons — Foto: Lucas Santos/TechTudo Leia notícias para receber os ribons — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 3. Selecione a notícia que deseja ler e clique para abrir o link no navegador do celular. Em seguida, no app, clique em “Receber 100”.

10 de 13 Ribon oferece várias notícias para que os usuários possam ler e receber a moeda de doação — Foto: Lucas Santos/TechTudo Ribon oferece várias notícias para que os usuários possam ler e receber a moeda de doação — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 4. Após coletar seus créditos, retorne à página inicial do aplicativo e role a tela para baixo para saber como doar os Ribons.

11 de 13 Escolha para quem doar — Foto: Lucas Santos/TechTudo Escolha para quem doar — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 5. Com o projeto escolhido, indique a quantidade de Ribons que irá doar. Após, clique em “Doar!”.

12 de 13 Efetue a doação no Ribon — Foto: Lucas Santos/TechTudo Efetue a doação no Ribon — Foto: Lucas Santos/TechTudo

