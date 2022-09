Rock in Rio 2022: como assistir à reprise dos shows pelo Multishow

É possível rever os shows do Rock in Rio 2022 pelo Multishow utilizando o Globoplay. O streaming da Globo retransmite a programação do canal em tempo real, o que permite assistir aos shows ao vivo e aos melhores momentos de cada dia do festival, com clipes como reprise. Vale destacar que, para ter acesso ao canal, é preciso ser assinante do plano “Globoplay + Canais Ao Vivo”, que libera o acesso aos Canais Globo. Confira, a seguir, como assistir à reprise do Rock in Rio 2022 no Multishow pelo Globoplay e os horários em que serão exibidos os melhores momentos do festival na programação do canal.