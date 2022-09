Rock in Rio 2022: veja onde assistir ao festival ao vivo e de graça

É possível assistir ao Rock in Rio 2022 ao vivo pelo Globoplay . O streaming transmitirá os shows dos palcos “Mundo” e “Sunset” em tempo real por meio da programação do canal Multishow , que estará liberado para não assinantes. Para ter acesso às apresentações, basta fazer login na plataforma usando uma Conta Globo, que é gratuita. Na sexta-feira (2), o canal inicia a transmissão dos shows às 14h30; nos demais dias, a partir das 15h. O Globoplay também exibirá os shows mostrados pela TV Globo : nas quintas e sextas-feiras, após o “Conversa com Bial”; no sábado, após o “Altas Horas” e no domingo, depois de “Vai que Cola”.

O line up do Rock in Rio 2022 conta com shows de Iron Maiden, Post Malone, Demi Lovato, Iza, Guns n’ Roses, Green Day, Coldplay, Dua Lipa, entre outros artistas. Confira, no tutorial a seguir, como assistir ao Rock in Rio ao vivo e de graça.

1 de 7 Rock in Rio 2022: veja como assistir aos shows ao vivo — Foto: Divulgação Rock in Rio 2022: veja como assistir aos shows ao vivo — Foto: Divulgação

Como assistir Rock in Rio 2022 ao vivo

Passo 1. Acesse o Globoplay (globoplay.globo.com) e vá em “Agora na TV”, no menu superior, para acessar a transmissão ao vivo;

2 de 7 Saiba como acessar a transmissão ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como acessar a transmissão ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Clique no botão “Assista agora” para começar a assistir;

3 de 7 Saiba como assistir ao Globoplay ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como assistir ao Globoplay ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Faça login com sua Conta Globo ou selecione “Cadastre-se” para criar uma conta;

4 de 7 É preciso fazer login no Globoplay para assistir ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso fazer login no Globoplay para assistir ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Preencha o formulário e prossiga em “Cadastrar”. Você será redirecionado automaticamente para a transmissão ao vivo;

5 de 7 Cadastro da Conta Globo é gratuito — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Cadastro da Conta Globo é gratuito — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. A transmissão ao vivo começará imediatamente. Navegue pelo guia de canais e escolha “Multishow”;

6 de 7 Rock in Rio será transmitido no Multishow em programação especial — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Rock in Rio será transmitido no Multishow em programação especial — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Assista à transmissão do Rock in Rio ao vivo no Multishow.

7 de 7 Multishow transmitirá Rock in Rio ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Multishow transmitirá Rock in Rio ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe onde assistir ao Rock in Rio ao vivo e de graça.

