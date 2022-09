São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão

São Paulo e Corinthians se enfrentam, neste domingo (11), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O clássico acontece às 16 (horário de Brasília), no estádio Morumbi, e terá transmissão online no Globoplay, através do sinal ao vivo da TV Globo. Usuários da Conta Globo conseguem acessar o serviço de streaming gratuitamente pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS).