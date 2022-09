Secret.me: como usar site para enviar mensagem anônima no Instagram

Secret.me é um site gratuito que permite abrir uma caixinha anônima no Instagram para enviar e receber perguntas. Com a plataforma, é possível fazer perguntas, declarações, elogios e críticas sem que o destinatário saiba quem enviou o recado. Responder a mensagem ou não fica a critério do usuário, que pode compartilhar a resposta nos Stories. Com interface intuitiva, o site é fácil de usar e também permite compartilhar o link em outras redes sociais. Confira, no tutorial a seguir, como usar o site Secret.me para enviar mensagens anônimas no Instagram.

Como usar o Secret.me para enviar mensagem anônima no Instagram

Passo 1. No seu celular, acesse o site do Secret.me (https://secretm.me/inbox.php), digite seu nome ou apelido no campo "Enter your name" e vá em "Create your link";

Passo 2. Clique em "Click to Copy" para copiar a URL do site e, em seguida, em "Fechar";

Passo 3. Vale ressaltar que é preciso anotar as informações de login mostradas na tela para, posteriormente, ter acesso às mensagens recebidas. Para isso, vá em "Show Login Details" e tire um print da tela;

Passo 4. Abra o aplicativo do Instagram no seu celular e deslize para o lado direito para abrir a câmera. Toque sobre o botão branco localizado no centro da tela para tirar uma foto;

Passo 5. Após tirar a foto, selecione o ícone de figurinha no canto superior direito. Em seguida, escolha "Link";

Passo 6. Cole o link do Secret.me no espaço indicado. Se quiser, você pode personalizar o texto do link e escrever algo como "Faça uma pergunta anônima". Confirme em "Concluir";

Passo 7. O link será exibido automaticamente nos seus Stories. Para compartilhar a publicação com seus amigos, basta tocar em "Seu story" ou "Amigos Próximos";

Como acessar as perguntas anônimas feitas via Secret.me

Passo 1. Acesse o site do Secret.me (https://secretm.me/inbox.php) e toque no ícone de lista localizado no canto superior direito. Selecione "Login" para acessar sua caixa de mensagens anônima;

Passo 2. Insira seu User ID e Pin no campo indicado e prossiga em "Login". Por fim, basta rolar a tela para baixo até o final e visualizar as mensagens anônimas recebidas no campo "Anonymous Message Timeline".

Como fazer perguntas anônimas no Instagram

Passo 1. Para enviar uma mensagem anônima no Instagram, toque no link postado pelo usuário nos Stories e aguarde abrir a página;

Passo 2. Em seguida, digite a mensagem desejada no campo indicado e pressione "Send Secret Message". A caixa "Message sent successfully" aparecerá, o que significa que a mensagem foi enviada.

