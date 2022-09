Seek permite identificar plantas e animais; saiba usar o aplicativo

Pensando nisso, o TechTudo preparou um tutorial para extrair o máximo da plataforma. Veja a seguir como tornar seus momentos de observação mais dinâmicos e interagir com a natureza enquanto usa a tecnologia.

Aplicativo Seek auxilia no reconhecimento de espécies de plantas — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Diferenças entre Seek e iNaturalist

Embora seja promovido pela iniciativa iNaturalist, o app Seek é diferente. Por se tratar de uma comunidade online, voltada para a troca, observação e debate sobre diferentes espécies, o iNaturalist possui a necessidade de criação de uma conta para o armazenamento de informações. Sem a exigência de criação de conta ou compartilhamento de dados, o Seek baseia seu armazenamento apenas no dispositivo, mas permite que o usuário se conecte ao iNaturalist como forma de compartilhar e deixar salvo suas descobertas realizadas no aplicativo.

Seek baseia seu armazenamento apenas no dispositivo, mas permite que o usuário se conecte ao iNaturalist como forma de compartilhar e deixar salvo suas descobertas realizadas no aplicativo — Foto: Reprodução/Nalu Dias

Como alterar o idioma do aplicativo

A depender de seu dispositivo, o app Seek pode inicializar em inglês. O processo para a troca de idioma é bastante simples, e para isso basta seguir o passo a passo a seguir

1. Clique no ícone do menu do app, localizado no canto inferior esquerdo e, em seguida, acesse a aba de configurações.

Para alterar o aplicativo Seek é preciso acessar a guia de configurações — Foto: Reprodução/Nalu Dias

2. A tela apresentará o idioma atual do aplicativo. Para alterar, basta clicar sobre o botão indicado e selecionar o idioma desejado.

Embora o aplicativo venha configurado em inglês, é possível selecionar o idioma desejado para o uso — Foto: Reprodução/Nalu Dias

Como identificar plantas e animais com o Seek

1. Para começar o processo de identificação, clique sobre o ícone de câmera, localizado na área inferior da tela inicial do aplicativo. Em seguida, leia as solicitações de acesso do app e as autorize. Uma tela de avisos será exibida, por isso, esteja atento às instruções e continue.

Clique sobre o ícone da câmera para começar a identificação de espécies — Foto: Reprodução/Nalu Dias

2. Em seguida, ponte a câmera para o animal ou planta que deseja identificar e siga os comandos que aparecerão na tela. Uma vez que a identificação esteja completa, basta clicar sobre o botão indicado para capturar a imagem. A espécie observada será indicada na tela, e para mais informações sobre a mesma basta clicar em “Ver espécies”.

Para começar a identificação, aponte a câmera para o animal ou planta que deseja identificar e siga os comandos que aparecerão na tela — Foto: Reprodução/Nalu Dias

3. Uma página repleta de dados será exibida. Agora basta explorar as opções para aprender mais sobre a espécie, sua sazonalidade e espécies semelhantes.

Após a identificação é possível explorar as opções para aprender mais sobre a espécie, sua sazonalidade e espécies semelhantes — Foto: Reprodução/Nalu Dias

Observando espécies próximas

Ao autorizar o acesso ao GPS do dispositivo é possível acessar a parte do aplicativo que mostra as espécies comuns nas proximidades de sua localização. A configuração é bastante simples e permite alterar a localização manualmente e selecionar as espécies que deseja observar. Confira o passo a passo de como ativar a lista de espécies próximas.

1. Ao iniciar o aplicativo a opção de localização estará sem informações. Clique sobre o botão indicado e autorize o acesso à localização do dispositivo ou, se preferir, insira manualmente as informações, e em seguida clique sobre “Pesquisar nesta área”;

Aos que não desejam disponibilizar acesso à localização, é possível configurar a informação manualmente — Foto: Reprodução/Nalu Dias

2. Após fornecer as informações necessárias, o aplicativo disponibilizará uma lista de espécies comuns na região. Caso deseje, é possível selecionar manualmente as espécies que deseja visualizar.

É possível filtrar as espécies exibidas de acordo com a preferência do usuário — Foto: Reprodução/Nalu Dias

Desafios

É possível participar de pequenos desafios propostos pelo aplicativo. Ao cumpri-los, o usuário recebe distintivos que pode colecionar e utilizar para elevar seu nível de observador no Seek. Para acessar os desafios, basta clicar sobre o ícone no menu lateral ou na página inicial do app. O usuário será direcionado para uma página repleta de opções e suas respectivas regras, podendo participar dos que mais interessar.

Para acessar os desafios basta clicar sobre o ícone no menu lateral ou na página inicial do app — Foto: Reprodução/Nalu Dias

Com informações de iNaturalist

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈