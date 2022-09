Sem nude indesejado: como ajustar a privacidade do AirDrop no iPhone

O AirDrop é um mecanismo de compartilhamento de arquivos sem fios exclusivo da Apple . No dia a dia, ele é bem prático na hora de enviar fotos em resolução máxima entre dois iPhones ou iPads. Também está disponível a transferência entre os sistemas operacionais iOS e macOS — para computadores e MacBooks da Apple. O uso é totalmente gratuito e nativo do aparelho, sem precisar baixar aplicativos extras. Confira neste tutorial como configurar a privacidade do AirDrop para ficar invisível, visível somente para contatos e visível para todos no iPhone .

Os ajustes de privacidade são interessantes para impedir receber arquivos indesejados — ou até itens maliciosos — de desconhecidos. Um caso curioso aconteceu na companhia aérea Southwest Airlines, dos Estados Unidos. Um piloto ameaçou cancelar a decolagem do voo por causa de nudes enviados em massa pelo AirDrop para os passageiros. Para que esses inconvenientes não aconteçam, o iPhone permite ficar invisível on AirDrop — ele é ativado apenas quando for necessário.

2 de 6 Piloto da Southwest Airlines ameaçou cancelar voo após onda de imagens íntimas — Foto: Divulgação/Southwest Airlines Piloto da Southwest Airlines ameaçou cancelar voo após onda de imagens íntimas — Foto: Divulgação/Southwest Airlines

Vale lembrar o AirDrop permite enviar mais arquivos além das fotos e vídeos da galeria do iPhone. O usuário pode compartilhar também documentos em diferentes formatos, como PDF e Word, de forma prática sem precisar de emails. O formato zip — compactado — também é aceito na transferência, mas é necessário ter cuidado para não ser vítima de algum tipo de malware, que normalmente é enviado de forma oculta dentro dos arquivos compactados.

Privacidade no AirDrop

Passo 1. Acesse os "Ajustes" no iPhone e selecione a categoria "Geral".

3 de 6 Acesse os ajustes e as configurações gerais no iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse os ajustes e as configurações gerais no iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Selecione "AirDrop" e personalize o tipo de privacidade. A primeira é a "Recepção Inativa" (não permite enviar e receber arquivos, ou seja, deixa invisível). A segunda é "Apenas Contatos" (somente pessoas conhecidas, salvas na agenda do telefone, podem compartilhar arquivos). E a última é "Todos" (é a menos segura e permite que qualquer pessoa envie itens para seu iPhone).

Para ativar qualquer uma delas, basta selecionar na tela. Veja que o item de "check" indicará a opção escolhida e salvará automaticamente.

4 de 6 Selecione a configuração do AirDrop e ajuste a privacidade no iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Selecione a configuração do AirDrop e ajuste a privacidade no iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Acesso pelo atalho do AirDrop

Passo 1. Acesse o painel de controle do iPhone. Nos celulares mais recentes, basta arrastar com o dedo de cima para baixo, a partir do canto superior direito da tela. Em seguida, mantenha pressionado o centro de comando de conectividades (por padrão ele exibe o modo avião, sinal mobile, Wi-Fi e Bluetooth).

5 de 6 Arraste o menu de atalhos para cima no iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Arraste o menu de atalhos para cima no iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. O menu de atalho de conectividades vai expandir com mais opções, revelando o "AirDrop". Agora selecione entre as opções de privacidade já mencionadas: "Recepção Inativa" (invisível ou desligado), "Apenas Contatos" ou "Todos". Os ajustes são aplicados automaticamente no iPhone.

6 de 6 Ajuste a privacidade do AirDrop pelo atalho no iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Ajuste a privacidade do AirDrop pelo atalho no iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara