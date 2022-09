Seu HD externo não aparece no PC? Confira como resolver quando não abre

Se o seu HD externo não aparece no Windows , é possível resolver com algumas dicas. Discos rígidos externos são muito úteis para backup, principalmente se você não confia muito em hospedagem na nuvem. Afinal, eles permitem criar sua própria nuvem particular . O que fazer, então, quando você conecta um HD externo no USB e o Windows não o reconhece? Veja algumas soluções para o problema e aprenda a recuperar os arquivos do HD externo que não abre.

1 de 10 O HD externo é uma forma prática de armazenar arquivos, mas seu uso não é livre de erros. — Foto: Reprodução/Markus Spiske/Unsplash O HD externo é uma forma prática de armazenar arquivos, mas seu uso não é livre de erros. — Foto: Reprodução/Markus Spiske/Unsplash

👉Como recuperar dados de um HD externo danificado? Participe do Fórum do TechTudo

Verifique se há problema nas portas USB

Antes de procurar soluções para eventuais problemas no HD, é essencial certificar se não há nada de errado com as portas USB do seu computador. Conecte pendrives e outros dispositivos USB, veja se eles funcionam normalmente e, só em caso positivo, prossiga para as demais providências.

Atualize os drivers do dispositivo

A resolução mais simples para problemas de reconhecimento de HDs externos é atualizar os drivers do dispositivo. Esse problema costuma ocorrer em versões mais antigas do Windows, como o Windows 7, e em computadores que não se conectam com muita frequência à internet.

Passo 1. Abra o Gerenciador de Dispositivos no Windows;

Passo 2. Encontre o seu HD externo no item “Unidades de disco” e clique sobre ele com o botão do mouse. Selecione “Atualizar Driver”.

2 de 10 Atualize os drivers do HD externo — Foto: Reprodução/Paulo Alves Atualize os drivers do HD externo — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Corrija erros no sistema de arquivos

Outra possível solução é uma ferramenta nativa do Windows, capaz de buscar e corrigir erros no sistema de arquivos do disco conectado à porta USB.

Passo 1. Clique com o botão direito do mouse sobre o seu HD no Windows Explorer e selecione “Propriedades”;

3 de 10 Acesse as propriedades do seu disco primário — Foto: Reprodução/Paulo Alves Acesse as propriedades do seu disco primário — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Na aba “Ferramentas”, clique em “Verificar” na opção “Verificação de erros”;

4 de 10 Busque por erros no Windows — Foto: Reprodução/Paulo Alves Busque por erros no Windows — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Formate ou crie uma nova partição

Em alguns casos, o HD é reconhecido pelo gerenciador de disco do Windows, mas aparece sem partição alguma, como se todo o seu espaço interno estivesse livre, apesar de seus arquivos ainda estarem lá. Atenção: esse procedimento irá apagar todos os seus dados, mas há boas chances de recuperá-los depois.

Passo 1. Abra o menu iniciar e busque pela opção “Criar e formatar partições do disco rígido”;

5 de 10 Abra o gerenciador de disco — Foto: Reprodução/Paulo Alves Abra o gerenciador de disco — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Clique sobre o espaço não alocado do seu HD e crie um novo volume simples;

6 de 10 Crie uma nova partição em um HD aparentemente vazio — Foto: Reprodução/Paulo Alves Crie uma nova partição em um HD aparentemente vazio — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Um assistente para criação de partições irá abrir, avance até a tela de seleção do tamanho. Escolha o tamanho da partição em megabytes;

7 de 10 Escolha o tamanho da partição — Foto: Reprodução/Paulo Alves Escolha o tamanho da partição — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 4. Atribua uma letra para a unidade;

8 de 10 Escolha a letra da unidade — Foto: Reprodução/Paulo Alves Escolha a letra da unidade — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 5. Escolha o sistema de arquivos (preferencialmente NTFS) e o nome para o rótulo. Conclua na tela seguinte;

9 de 10 Selecione sistema de arquivos e nome do rótulo — Foto: Reprodução/Paulo Alves Selecione sistema de arquivos e nome do rótulo — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 6. Use o Recuva para recuperar seus arquivos apagados, uma vez que o HD tiver sido formatado.

Use uma formatação reconhecida pelo Windows

Se você usou seu HD Externo no Mac, há boas chances de que ele tenha sido formatado em HFS+ pelo OS X, especialmente se você tiver realizado um backup usando o Time Machine. Nesses casos, o Windows não irá reconhecer o seu HD, mas os arquivos ainda estarão lá.

Passo 1. Baixe o HFSExplorer e importe todos os arquivos do HD formatado em HFS+ para o computador;

10 de 10 Importe arquivos de um HD em HFS — Foto: Reprodução/Paulo Alves Importe arquivos de um HD em HFS — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Formate usando NTFS ou FAT como sistema de arquivos, seguindo o mesmo procedimento acima.

Uma essas providências deve restaurar seu HD e fazer com que ele seja novamente reconhecido pelo Windows, nem que isso requeira formatá-lo e obter seus arquivos de volta usando programas de recuperação.

Veja também: dicas para consertar os principais problemas com as teclas de seu notebook.