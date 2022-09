Site revela o que acontecia no mundo quando você nasceu; saiba usar

O site When Was I Conceived revela o que estava acontecendo no mundo quando você nasceu. Usando sua data de nascimento, a plataforma informa a música e o filme que estavam em alta na época, e indica personalidades que fazem aniversário no mesmo dia que você. A página ainda descobre a semana em que você, provavelmente, foi concebido, mostrando também os sucessos desta época. Confira, no tutorial a seguir, como usar o site When Was I Conceived para saber o que fazia sucesso no cinema e na música quando você nasceu.