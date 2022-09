Sorteio da Mega-Sena 2524: saiba horário, como apostar e ver resultado

O concurso de número 2524 da Mega-Sena, que acontece nesta quarta-feira (28), sorteará um prêmio estimado em R$ 200 milhões. Trata-se da maior premiação da loteria da Caixa Econômica Federal neste ano. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e pode ser acompanhado online pelas redes sociais da Caixa. Interessados em concorrer ao prêmio podem apostar até as 19h de hoje, em casas lotéricas, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa . A seguir, saiba como apostar na Mega-Sena, como assistir ao sorteio ao vivo, e ver o resultado.

1 de 3 Concurso de número 2524 da Mega-Sena sorteará um prêmio estimado em R$ 200 milhões — Foto: Divulgação/Caixa Concurso de número 2524 da Mega-Sena sorteará um prêmio estimado em R$ 200 milhões — Foto: Divulgação/Caixa

Quanto custa e como apostar na Mega-Sena 2524?

É possível apostar na Mega-Sena e concorrer ao prêmio de R$ 200 milhões por meio do site Loterias Caixa. Basta selecionar a opção "Mega-Sena", selecionar as dezenas da sua aposta e efetuar o pagamento, que é feito exclusivamente com cartão de crédito.

Outra opção é fazer a aposta por meio do aplicativo Loterias Caixa, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS). O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Vale ressaltar, porém, que para apostar online, tanto no site quanto no app, é preciso acumular o mínimo de R$ 30. Já o limite de apostas é de R$ 500 por dia.

2 de 3 Aplicativo da Caixa permite apostar na Mega Sena pela celular — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Aplicativo da Caixa permite apostar na Mega Sena pela celular — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como assistir ao sorteio da Mega-Sena 2524?

Para assistir ao sorteio do concurso 2524 e acompanhar o resultado ao vivo, basta acessar o canal da Caixa Econômica Federal no YouTube (https://www.youtube.com/user/canalcaixa/videos). A transmissão ao vivo começa às 20h (horário de Brasília).

Como ver o resultado do sorteio da Mega-Sena 2524?

Para ver o resultado do concurso 2524 da Mega-Sena, basta acessar o site Loterias Caixa (https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/default.aspx), rolar a página para baixo e selecionar "Mega-Sena". A nova tela mostrará os últimos resultados da loteria. Você também pode buscar por concurso.

3 de 3 Site Loterias Caixa permite ver resultados da Mega-Sena — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Site Loterias Caixa permite ver resultados da Mega-Sena — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Com informações de Valor Econômico

