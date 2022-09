Sua câmera parou de funcionar? Aprenda a resolver o problema no Android

O momento é perfeito para uma foto e quando você menos espera, vê que sua câmera parou de funcionar? Essa situação é mais frequente do que se imagina. O app Câmera, recurso nativo do celular com Android para tirar fotos, é um dos programas mais utilizados por usuários de smartphones. No entanto, em alguns momentos, o aplicativo pode apresentar erros e se tornar indisponível por uma série de motivos.

Se o aplicativo apresentar o erro "Infelizmente a câmera parou de funcionar", o usuário pode seguir as dicas deste tutorial e resolver o problema de forma rápida. Veja, abaixo, o passo a passo com opções para usar quando for necessário.

Reinicie o dispositivo

Um opção bastante óbvia, mas bastante eficaz, é reiniciar o smartphone. Às vezes, basta fazer isso para que a câmera volte a funcionar normalmente.

Reinicie a câmera

Passo 1. Entre na opção “Configurar” do Android. Toque em “Apps” e depois em “Câmera”.

Passo 2. Dentro da tela de informações do app, toque em “Forçar Parada” e confirme, tocando em “OK”.

Em seguida, volte a abrir a câmera e veja se resolveu o problema.

Limpe o cache da câmera

Outra forma de resolver o problema é limpando o cache do app Câmera. Os arquivos de cache são criados para melhorar a experiência do usuário. O recurso funciona assim: o Android mantém alguns dados em seu armazenamento para facilitar o acesso, e toda vez que você abre um aplicativo específico, o sistema operacional recupera os dados de um local facilmente acessível.

Ocasionalmente, esses arquivos de cache ficam corrompidos de forma que não permitem que você abra o app da câmera como costumava fazer. Para resolver, siga os passos abaixo.

Passo 1. Entre na opção “Configurar” do Android. Toque em “Apps” e depois em “Câmera”.

Passo 2. Então, toque em “Limpar cache” e confirme a ação.

Com a limpeza, você verá que o tamanho dos arquivos de cache está zerado. Tente abrir o aplicativo agora e veja se resolveu.

Limpe os dados do app Camera

Se nenhuma das opções anteriores resolver o problema, você pode tentar limpar os dados do aplicativo Câmera. Ao contrário dos arquivos de cache, os dados do aplicativo incluem suas configurações pessoais, como as preferências definidas no app Câmera. Limpar cache não faz qualquer dano. No entanto, a limpeza de dados também elimina algumas das suas configurações pessoais. Como resultado disso, você tem que configurá-lo novamente.

Passo 1. Entre na opção “Configurar” do Android. Toque em “Apps” e depois em “Câmera”.

Passo 2. Na janela “Informações do app”, toque em “Limpar cache” e confirme a ação.

Atualizar o Android

Cada atualização do Android vem com um número de correções de bugs. Portanto, você deve ter certeza que o firmware do seu sistema está atualizado. Para atualizar, basta seguir os passos deste tutorial.

Use um app Câmera de terceiros

Se nenhuma das correções dadas acima funcionar, você pode baixar qualquer app de câmera de terceiros e usá-lo no lugar do programa oficial do Android.

Felizmente, existem diversos apps de câmera disponíveis na Google Play Store. Tudo o que você precisa fazer é abrir a loja e procurar por câmera.

Você receberá muitos resultados, como o Candy Camera. Basta visualizar as opções, escolher uma e instalar.

