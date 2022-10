Tor Browser: como fazer download e instalar navegador privado

Tor Browser é um navegador gratuito que garante mais privacidade durante o uso da Internet. Muito utilizado para acessar a dark web, o browser apaga o histórico de navegação a cada sessão e criptografa todo o tráfego, ocultando o IP do usuário e protegendo sua identidade. Vale ressaltar que, para garantir a segurança e anonimato dos usuários, o Tor exige o uso de uma VPN (rede virtual privada). O navegador está disponível para Windows, macOS, Linux e Android e pode ser baixado gratuitamente no site do Tor Project. Veja abaixo como fazer download e instalar o Tor Browser.