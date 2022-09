Tyranitar no Pokémon Unite: veja habilidades, builds e dicas para jogar

Tyranitar é um dos novos personagens de Pokémon Unite . Adicionado ao MOBA de Android , iPhone ( iOS ) e Nintendo Switch em agosto de 2022, o monstrinho está disponível na loja do jogo por 14 mil Moedas Aeos ou 575 Gemas Aeos. Da classe versátil, os ataques de Tyranitar são corpo a corpo, e ele possui grande potencial ofensivo e resistência. Embora não seja um Veloz, que são os "assassinos" do jogo, a melhor rota para Tyranitar é a área central, seguida da rota inferior e, por fim, a rota superior. A seguir, confira o guia de habilidades, itens, emblemas e dicas para mandar bem de Tyranitar no Pokémon Unite.

1 de 13 Tyranitar não é apenas parrudo, como também tem habildiades poderosas — Foto: Reprodução/Bruna Telles Tyranitar não é apenas parrudo, como também tem habildiades poderosas — Foto: Reprodução/Bruna Telles

👉 Qual é o seu jogo preferido da série Pokemon? Comente no Fórum do TechTudo

Ataque básico e passiva

O seu ataque básico se torna aprimorado a cada três investidas, causando dano extra a atingir o alvo. Por ser um Pokémon que evolui durante a partida, Tyranitar possui três passivas que mudam de acordo com o estágio no qual o monstrinho se encontra.

Como Larvitar, sua passiva se chama Tenacidade, e, após o Pokémon receber uma quantidade de dano, o impacto de seus ataques é aumentado temporariamente. Quando é Pupitar, sua passiva é a Pele Vertente: aqui, quando recebe dano, todos os status negativos (slow, stun, entre outros) são anulados, e ele recebe um escudo.

2 de 13 Tyranitar começa o jogo ainda como Larvitar, a sua primeira forma — Foto: Reprodução/Bruna Telles Tyranitar começa o jogo ainda como Larvitar, a sua primeira forma — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Por fim, como Tyranitar em si, a sua passiva é o Fluxo de Areia. Nesse caso, ao usar uma habilidade, Tyranitar invoca uma tempestade de areia ao seu redor temporariamente. A tempestade aumenta tanto sua defesa quanto a def. esp., além de causar dano aos adversários próximos.

Habilidades e progressão

Níveis 1 a 3

3 de 13 O early game do Larvitar é interessante, pois o Pokémon tem dano e mobilidade — Foto: Reprodução/Bruna Telles O early game do Larvitar é interessante, pois o Pokémon tem dano e mobilidade — Foto: Reprodução/Bruna Telles

No início da partida, Larvitar aprende duas habilidades:

Mordida : causa dano ao adversário que estiver na sua frente. Se o HP do adversário estiver muito baixo, ou ficar muito baixo como resultado de ter sido atingido pela habilidade, este ficará paralisado temporariamente;

: causa dano ao adversário que estiver na sua frente. Se o HP do adversário estiver muito baixo, ou ficar muito baixo como resultado de ter sido atingido pela habilidade, este ficará paralisado temporariamente; Polidor de Rocha: Larvitar dá um dash que causa dano a qualquer adversário que atingir, aumentando temporariamente o seu ataque.

Nível 5

4 de 13 Ao evoluir para Pupitar, o jogador tem um leque interessante de habilidades para escolher — Foto: Reprodução/Bruna Telles Ao evoluir para Pupitar, o jogador tem um leque interessante de habilidades para escolher — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Larvitar evolui para Pupitar, e pode substituir o Mordida por uma das seguintes habilidades:

Pulso Sombrio : realiza um ataque no formato de leque. Se o HP dos Pokémon atingidos estiver muito baixo ou cair por conta da habilidade utilizada, eles ficarão temporariamente imóveis. Se o Pulso Sombrio atingir o inimigo novamente dentro de um período específico, o dano causado será maior que antes. Na versão aprimorada (Pulso Sombrio+), o tempo de recarga da habilidade é menor. Caso jogador use o ataque enquanto a força de perfuração tiver sido aumentada pelo Poder Ancestral, o Pulso Sombrio irá ignorar a defesa e efeitos de escudo por mais tempo;

: realiza um ataque no formato de leque. Se o HP dos Pokémon atingidos estiver muito baixo ou cair por conta da habilidade utilizada, eles ficarão temporariamente imóveis. Se o Pulso Sombrio atingir o inimigo novamente dentro de um período específico, o dano causado será maior que antes. Na versão aprimorada (Pulso Sombrio+), o tempo de recarga da habilidade é menor. Caso jogador use o ataque enquanto a força de perfuração tiver sido aumentada pelo Poder Ancestral, o Pulso Sombrio irá ignorar a defesa e efeitos de escudo por mais tempo; Gume de Pedra: causa dano em área, onde quanto mais próximo o adversário estiver de Pupitar, maior será o dano gerado. O Gume de Pedra pode ser usado até três vezes dentro de um mesmo período, com a área do ataque sendo ampliada a cada vez que a habilidade é utilizada. Na versão aprimorada (Gume de Pedra+) o dano é aumentado.

Nível 9

5 de 13 As possibilidades de criar jogadas aumentam ainda mais quando Pupitar evolui para Tyranitar — Foto: Reprodução/Bruna Telles As possibilidades de criar jogadas aumentam ainda mais quando Pupitar evolui para Tyranitar — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Pupitar evolui para Tyranitar, e pode substituir o Polidor de Rocha por uma das seguintes habilidades:

Poder Ancestral : passa um tempo carregando para disparar uma onda de choques. Os Pokémon atingidos sofrerão dano e ficarão incapacitados por um curto período. Enquanto carrega a habilidade, Tyranitar aumenta sua velocidade de movimento, ganha um escudo e se torna resistente a interferências. Na versão aprimorada (Poder Ancestral+), o efeito de escudo é reforçado. Vale lembrar que, se a primeira onda do ataque atingir um adversário, Tyranitar aumenta seu poder de perfuração por um tempo. Ele poderá lançar uma segunda onda de choques que causa mais dano em relação à anterior e reduz a velocidade de movimento dos inimigos durante um curto período. Se a segunda onda acertar, Tyranitar ganha um escudo;

: passa um tempo carregando para disparar uma onda de choques. Os Pokémon atingidos sofrerão dano e ficarão incapacitados por um curto período. Enquanto carrega a habilidade, Tyranitar aumenta sua velocidade de movimento, ganha um escudo e se torna resistente a interferências. Na versão aprimorada (Poder Ancestral+), o efeito de escudo é reforçado. Vale lembrar que, se a primeira onda do ataque atingir um adversário, Tyranitar aumenta seu poder de perfuração por um tempo. Ele poderá lançar uma segunda onda de choques que causa mais dano em relação à anterior e reduz a velocidade de movimento dos inimigos durante um curto período. Se a segunda onda acertar, Tyranitar ganha um escudo; Fosso de Areia: Tyranitar salta em uma direção e causa dano, e incapacita os Pokémon atingidos por um curto período. Quando aterrissa, o choque do impacto levanta uma nuvem de poeira que causa dano ao longo do tempo e reduz a velocidade de movimento dos adversários. Se esta habilidade for usada outra vez enquanto Tyranitar estiver dentro da nuvem, ele ganha redução de dano, ignora a defesa e efeitos de escudo dos inimigos, além de os atrair. Na versão aprimorada (Fosso de Areia+) o tempo de permanência da nuvem de poeira é aumentado.

Nivel 9 (continuação)

6 de 13 Tyranitar tem um dos Unite mais poderosos do jogo, ideal para contestar objetivos — Foto: Reprodução/Bruna Telles Tyranitar tem um dos Unite mais poderosos do jogo, ideal para contestar objetivos — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Tyranitar desbloqueia o seu Movimento Unite, a Fúria Tirânica. Ao ativá-la, ele entra em estado de fúria, aumentando a velocidade de movimento e mudando seus ataques básicos para causar mais dano. Se um adversário com o HP muito baixo for atingido por um destes ataques básicos, será nocauteado instantaneamente. Se Tyranitar sofrer alguma interferência, ele voltará mais rápido ao estado normal.

Builds de itens de segurar

Os Itens de Segurar são divididos em quatro categorias: Pontuação, Ataque, Defesa e Outros. Cada Pokémon pode ter uma build com três itens de segurar, e, para comprá-los, o jogador deve abrir a loja do jogo e acessar a opção "Itens" dentro do Empório Aeos. A seguir, confira sugestões de builds para o Tyranitar.

A build ideal, com Poder Ancestral + Pulso Sombrio

7 de 13 Com esta build Tyranitar terá ao mesmo tempo regeneração de HP, defesa e ataque — Foto: Reprodução/Bruna Telles Com esta build Tyranitar terá ao mesmo tempo regeneração de HP, defesa e ataque — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Faixa musculosa: ao acertar ataques básicos, o ataque do Pokémon aumenta o equivalente a 3% da vida restante do adversário;

ao acertar ataques básicos, o ataque do Pokémon aumenta o equivalente a 3% da vida restante do adversário; Política de Fraqueza : quando o Pokémon recebe dano, aumenta o seu ataque temporariamente em no mínimo 3%. Quando maior é o dano recebido, maior é o aumento de dano;

: quando o Pokémon recebe dano, aumenta o seu ataque temporariamente em no mínimo 3%. Quando maior é o dano recebido, maior é o aumento de dano; Faixa Focalizadora: quando a vida fica muito baixa, recupera 14% do HP perdido durante três segundos.

Não deixe ninguém escapar do controle de grupo

8 de 13 Com a proteção da barreira auxiliar, Tyranitar pode encarar sem medo os seus adversários — Foto: Reprodução/Bruna Telles Com a proteção da barreira auxiliar, Tyranitar pode encarar sem medo os seus adversários — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Política de Fraqueza: quando o Pokémon recebe dano, aumenta o seu ataque temporariamente em no mínimo 3%. Quando maior é o dano recebido, maior é o aumento de dano;

quando o Pokémon recebe dano, aumenta o seu ataque temporariamente em no mínimo 3%. Quando maior é o dano recebido, maior é o aumento de dano; Faixa Focalizadora: quando a vida fica muito baixa, recupera 14% do HP perdido durante três segundos;

quando a vida fica muito baixa, recupera 14% do HP perdido durante três segundos; Barreira Auxiliar: quando o Pokémon Usa o movimento Unite, concede um escudo a ele e ao aliado mais próximo de menor HP que é equivalente a 25% da vida que cada um tem restante.

Domine a área central

9 de 13 Esta build mantém Tyranitar focado no ataque, e bonifica o seu esforço em pontuar — Foto: Reprodução/Bruna Telles Esta build mantém Tyranitar focado no ataque, e bonifica o seu esforço em pontuar — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Faixa musculosa: ao acertar ataques básicos, o ataque do Pokémon aumenta o equivalente a 3% da vida restante do adversário;

ao acertar ataques básicos, o ataque do Pokémon aumenta o equivalente a 3% da vida restante do adversário; Política de Fraqueza: quando o Pokémon recebe dano, aumenta o seu ataque temporariamente em no mínimo 3%. Quando maior é o dano recebido, maior é o aumento de dano;

quando o Pokémon recebe dano, aumenta o seu ataque temporariamente em no mínimo 3%. Quando maior é o dano recebido, maior é o aumento de dano; Amplificador de Energia: quando o Pokémon usa o seu movimento Unite, o dano que ele causa é aumentado em 21% temporariamente.

Sugestões de emblemas

10 de 13 Os emblemas reforçam os Pokémon ao estilo das runas de League of Legends — Foto: Reprodução/Bruna Telles Os emblemas reforçam os Pokémon ao estilo das runas de League of Legends — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Os emblemas em Pokémon Unite funcionam como as arcanas de Arena of Valor. Cada jogador pode ter três builds com 10 emblemas, que concedem benefícios como velocidade de movimento, HP e taxa de crítico. A exemplo das arcanas, ou mesmo das runas de League of Legends (LOL), os emblemas nesta pauta são apenas sugestões.

Exemplo 1 : seis emblemas marrons e quatro emblemas brancos, com o objetivo de fornecer HP e ataque como status positivos. Ideal para uma build de habilidades focada em aprimorar o Pulso Sombrio;

: seis emblemas marrons e quatro emblemas brancos, com o objetivo de fornecer HP e ataque como status positivos. Ideal para uma build de habilidades focada em aprimorar o Pulso Sombrio; Exemplo 2 : quatro emblemas azuis, quatro roxos e dois emblemas brancos, com o objetivo de fornecer HP, defesa e def. esp. como status positivos. Ideal para uma build de habilidades focada em controle de grupo, usando Gume de Pedra e Fosso de Areia;

: quatro emblemas azuis, quatro roxos e dois emblemas brancos, com o objetivo de fornecer HP, defesa e def. esp. como status positivos. Ideal para uma build de habilidades focada em controle de grupo, usando Gume de Pedra e Fosso de Areia; Exemplo 3: seis emblemas marrons e quatro emblemas brancos, com o objetivo de fornecer ataque e taxa de crítico como status positivos. Ideal para jogar com Tyranitar na área central.

Itens de batalha

Os Itens de Batalha em Pokémon Unite funcionam como os feitiços de outros MOBAs, a exemplo de flash, curar e caçar. O jogador desbloqueia novos itens a medida que aumenta o nível da sua conta no jogo, e o Pokémon pode equipar apenas um item durante a partida. A seguir, veja os indicados para o Tyranitar:

Velocidade X

11 de 13 O Velocidade X ajuda a criar jogadas, ou fugir delas — Foto: Reprodução/Bruna Telles O Velocidade X ajuda a criar jogadas, ou fugir delas — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Aumenta temporariamente a velocidade de movimento, o que ajuda para criar jogadas. Caso o jogador esteja planejando aprimorar o Poder Ancestral, o Velocidade X também é uma boa escolha de item. Desta forma, o item previne que Tyranitar diminua sua velocidade enquanto carrega a habilidade.

Fumaça de Lentidão

12 de 13 Um dos melhores itens de batalha do jogo, a Fumaça de Lentidão é boa no ataque e na defesa — Foto: Reprodução/Bruna Telles Um dos melhores itens de batalha do jogo, a Fumaça de Lentidão é boa no ataque e na defesa — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Cria uma nuvem de fumaça que reduz a velocidade de movimento e o ataque básico dos adversários dentro dela. Esse item dá uma ferramenta extra de controle de grupo ao Tyranitar, e combina com as suas habilidades. Adicionalmente, a Fumaça de Lentidão pode ser usada com intuito defensivo, para bloquear o avanço dos inimigos.

Ataque X

13 de 13 Use o Ataque X para tornar o Tyranitar num verdadeiro rolo compressor durante a partida — Foto: Reprodução/Bruna Telles Use o Ataque X para tornar o Tyranitar num verdadeiro rolo compressor durante a partida — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Aumenta temporariamente o ataque e o atq. esp. do Pokémon. É uma opção de item para o jogador transformar o Tyranitar em uma máquina de causar dano ainda mais efetiva, principalmente se estiver jogando na área central, aumentando o seu impacto nas rotações durante o jogo.

Dicas para jogar de Tyranitar

Para usar o Gume de Pedra o Pokémon precisa ficar imóvel, ou seja, vulnerável aos ataques de oponentes mais ágeis. Após trocar o Polidor de Rocha, o personagem também não tem nenhuma ferramenta de escape para o final do jogo. Sendo assim, tenha atenção no posicionamento antes de atacar e foque nos alvos que realmente valham a pena;

No início do jogo, procure ficar atrás dos aliados durante as teamfights. Pupitar é um Pokémon com ataques à distância, então tire proveito disso para atacar a backline inimiga enquanto se mantém seguro;

Use o movimento Unite em grandes situações. Tyranitar pode utilizar suas outras habildiades durante o Fúria Titânica, o que, somado à sua passiva, torna-o perfeito para ajudar o time no push para pontuar, na hora de defender uma das bases ou contestar um objetivo;

Foque em chegar no nível 5 o mais rápido possível, pois é quando o Pokémon atinge o seu power spike. Farme Pokémon selvagens em segurança, evite confrontos e sempre fique próximo dos aliados.