Vídeo não abre no navegador? Veja como resolver e possíveis causas

Quando a reprodução é impedida por mensagens de erros de conexão, na maior parte das vezes, o vídeo volta a funcionar após alguns minutos. Os erros podem ocorrer por problemas com o provedor de Internet, número de usuários ou de dispositivos conectados ou conexão com a Internet.

Se o áudio do vídeo está funcionando, mas o player está verde, o problema deve estar na aceleração de hardware. Isso porque alguns vídeos são transmitidos por meio do Adobe Flash Player (plug-in para o navegador). A aceleração faz com que a reprodução de vídeo seja melhor, mas pode causar problemas. Porém, nem todas as versões do plug-in permitem que a aceleração seja descartada.