Waze ganha quatro vozes com sotaque para usar no app; saiba ativar

As novas vozes do Waze foram gravadas pela youtuber Rafa Xavier, representando Minas Gerais; pelo cantor Japãozin, da Paraíba; pelo influenciador Cristian Bell, da Bahia; e pelo cantor Rodrigo Fischmann, do Rio Grande do Sul. Segundo a gerente geral do Waze no Brasil, Heloísa Pinheiro a ideia é “tornar a experiência de dirigir ainda mais próxima do motorista com diferentes sotaques". Confira, a seguir, como mudar a voz do Waze e selecionar os sotaques brasileiros.