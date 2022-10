A Fazenda 14: como votar no R7.com para salvar peão da 6ª Roça

A sexta roça da Fazenda 2022 é formada por Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Buttel. O peão que receber menos votos do público será eliminado do reality rural na edição ao vivo desta quinta-feira (27), a partir das 23h. O telespectador já pode participar da votação que acontece na página do programa no portal R7, para ajudar a manter seu participante preferido no jogo. Não há necessidade de se cadastrar no site e é possível repetir o voto quantas vezes quiser. Veja, no tutorial a seguir, como votar para salvar um peão da roça da Fazenda 2022.