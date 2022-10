A Fazenda 2022: como votar no R7.com para salvar peão da 3ª roça

A terceira roça da Fazenda 2022 é composta por Deborah Albuquerque, Rosiane Pinheiro e Tiago Ramos. A eliminação do roceiro menos votado acontece na edição ao vivo desta quinta-feira (6), a partir das 23h. O espectador já pode acessar a página do reality rural no portal R7 para votar quantas vezes quiser. Para participar da votação, o público não precisa fazer cadastro no site. Confira, no tutorial abaixo, como votar para salvar um peão de mais uma roça da Fazenda 2022 e, com isso, ajudar a decidir quem sairá do reality show hoje.