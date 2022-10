A Fazenda 2022: como votar no R7.com para salvar peão da 5ª roça

Para concluir a formação da roça, Lucas Santos sobrou na dinâmica do "Resta Um" e também foi parar na berlinda. O ator vetou Shay da "Prova do Fazendeiro", que aconteceu nesta quarta-feira (19) para decidir os três roceiros que disputariam os votos dos espectadores do programa. Porém, por ter o poder da "Chama Preta", André Marinho desfez o veto e decidiu excluir a participação de Thomaz da prova. Lucas foi o vencedor, escapou da roça e se tornou, novamente, o fazendeiro do reality.

Passo 1. Para votar em mais uma roça da Fazenda 14, abra a página do programa no R7.com (afazenda.r7.com/a-fazenda-14). Já na tela inicial, visualize o destaque da votação com as fotos dos roceiros da semana. Feito isso, clique no nome e foto do peão que deseja manter no jogo;