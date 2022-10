App para veganos mostra a composição de produtos: saiba usar o Wikiveg

O Wikiveg é uma mistura de aplicativo de serviço com rede social, que pretende facilitar a busca por produtos veganos no comércio brasileiro. A plataforma permite que qualquer usuário cadastre um novo artigo, realize uma análise com indicação do que é vegano ou não e busque avaliações deixadas por outros usuários. O app está disponível para download gratuito nas lojas Google Play Store e App Store .

Para auxiliar os novos usuários do Wikiveg, o TechTudo traz abaixo um tutorial que explica como usar as principais funcionalidades do app. Além das listagens de produtos, o programa ainda oferece uma comunidade de usuários onde são postadas perguntas, dicas, sugestões e informações que podem ser úteis no cotidiano. Acompanhe o passo a passo realizado em um smartphone com sistema operacional Android.

2 de 14 Aplicativo auxilia consumidores na busca por produtos veganos — Foto: Lucas Santos/TechTudo Aplicativo auxilia consumidores na busca por produtos veganos — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 1. Na loja de aplicativos do seu smartphone, busque e faça o download do Wikiveg através do botão "Instalar". Feito isso, basta clicar em “Abrir” para começar a utilizar o app;

3 de 14 Baixe o aplicativo na loja do seu celular — Foto: Lucas Santos/TechTudo Baixe o aplicativo na loja do seu celular — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 2. Ao abrir o aplicativo, uma tela dá instruções de uso. Após ler o conteúdo para saber como o Wikiveg funciona, clique em “Começar”;

4 de 14 Abra o aplicativo e siga as instruções iniciais — Foto: Lucas Santos/TechTudo Abra o aplicativo e siga as instruções iniciais — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 3. Para realizar o cadastro no Wikiveg, abra o menu localizado no canto superior direito e selecione a opção “Entrar”. É possível criar uma nova conta, realizar o login através do e-mail do Google, ou entrar com o Facebook;

5 de 14 Realize o cadastro do aplicativo — Foto: Lucas Santos/TechTudo Realize o cadastro do aplicativo — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 4. A pesquisa sobre um produto já cadastrado pode ser feita de duas formas: na página principal, ou no menu lateral separado pelos setores “Comida", "Cosméticos e higiene" e "Limpeza";

6 de 14 É possível escolher produtos por categoria — Foto: Lucas Santos/TechTudo É possível escolher produtos por categoria — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 4.1. A página inicial do Wikiveg já indica diversos produtos. Ao selecionar um deles, é possível obter informações e comentários dos usuários da plataforma. Além disso, a lupa, localizada na barra superior, ajuda a fazer busca por produtos específicos;

7 de 14 Confira as informações sobre o produto ao clicar em seu nome ou imagem — Foto: Lucas Santos/TechTudo Confira as informações sobre o produto ao clicar em seu nome ou imagem — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 4.2. A busca mais detalhada deve ser feita no menu lateral. Por lá, é possível selecionar o tipo de comida, produto de limpeza, cosmético ou item de higiene. Ao selecionar uma das categorias, também é possível buscar os produtos pela tags disponíveis, fazendo um filtro ainda maior;

8 de 14 A busca específica permite encontrar produtos de diversas categorias — Foto: Lucas Santos/TechTudo A busca específica permite encontrar produtos de diversas categorias — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 5. Para analisar um produto, basta clicar em cima do mesmo em algum dos métodos de busca oferecidos pelo aplicativo. Assim, uma nova página será aberta e mostrará a foto e o nome do que foi selecionado. Além disso, é possível visualizar em qual categoria está inserido e a análise dos usuários sobre o produto;

9 de 14 Analise as informações de um produto — Foto: Lucas Santos/TechTudo Analise as informações de um produto — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 6. Para favoritar um produto, basta selecionar o ícone de coração localizado no canto superior direito da página de análise;

10 de 14 É possível adicionar o produto a uma lista de favoritos — Foto: Lucas Santos/TechTudo É possível adicionar o produto a uma lista de favoritos — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 7. O usuário pode cadastrar um novo produto pelo menu lateral da página inicial. Ao clicar em no botão de “Cadastrar Produto”, um pop-up abrirá, onde devem ser inseridos o nome do artigo e a marca. Após o preenchimento inicial, clique em “Continuar”. Uma nova página mais completa pedirá outras informações importantes, assim como fotos do produto. Feito isso, clique em "Cadastrar'";

11 de 14 O aplicativo possibilita ao usuário cadastrar novos produtos — Foto: Lucas Santos/TechTudo O aplicativo possibilita ao usuário cadastrar novos produtos — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 8. Ainda, é possível descobrir a composição dos aditivos alimentares no menu lateral do aplicativo. A função ajuda a entender melhor as informações escritas nos rótulos. Nesta lista, o usuário pode buscar entre uma série de aditivos com classificação de vegano ou não, além da fonte das informações apresentadas;

12 de 14 Conheça informações sobre os aditivos alimentares — Foto: Lucas Santos/TechTudo Conheça informações sobre os aditivos alimentares — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 9. Ao clicar no símbolo de círculo localizado no menu inferior da página inicial, o usuário abre a comunidade Wikiveg. No fórum, é possível ler relatos, dúvidas e informações de outros utilizadores, além da possibilidade de comentar nas publicações e criar sua própria postagem clicando no ícone de lápis localizado no canto inferior direito.

13 de 14 Faça parte da comunidade Wikiveg — Foto: Lucas Santos/TechTudo Faça parte da comunidade Wikiveg — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Pronto. O uso do Wikiveg pode ajudar em idas ao mercado, preparo de receitas e até na conexão entre pessoas da comunidade vegana.

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈