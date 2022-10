A rede Bluetooth é limitada. A distância entre o usuário e a origem do sinal pode prejudicar a conexão de dispositivos, como fones e headsets. O gasto de energia dos equipamentos também pode causar a desconexão por conta de configurações de economia do próprio PC ou celular. Pensando nisso, o TechTudo preparou este guia com possíveis causas e soluções para erros com o Bluetooth.

1 de 11 Bluetooth desconectando sozinho? Veja como resolver e possíveis causas — Foto: Gabriel Pereira/TechTudo Bluetooth desconectando sozinho? Veja como resolver e possíveis causas — Foto: Gabriel Pereira/TechTudo

Qual headphone JBL com Bluetooth comprar? Confira no Fórum do TechTudo

POSSÍVEIS CAUSAS

O Bluetooth desconectar ou apresentar falhas no PC ou em outros dispositivos pode ser resultado de diversos fatores diferentes. Alguns são mais simples e podem ser identificados com uma simples conferência, outros são mais complexos e podem estar diretamente relacionados com a versão do Bluetooth. Conheça algumas dessas razões abaixo.

1. O dispositivo está fora do alcance do PC

O Bluetooth é uma rede de curto alcance. A potência máxima de rede utilizada pela maior parte dos dispositivos Bluetooth é de 2,5 mW (miliwatt), que corresponde a até 10 metros. Uma vez que essa distância é ultrapassada, o sinal perde intensidade e o dispositivo pode ser desconectado.

2 de 11 O sinal de Bluetooth não percorre distâncias tão longas como o Wi-Fi — Foto: Ed g2s/Wikimedia O sinal de Bluetooth não percorre distâncias tão longas como o Wi-Fi — Foto: Ed g2s/Wikimedia

É possível identificar na maior parte dos equipamentos sem fio o momento em que a distância começa a atrapalhar a conexão. Fones Bluetooth, por exemplo, podem começar a falhar enquanto reproduzem algum áudio à medida que o usuário se afasta da origem do sinal.

2. Bateria fraca

O principal benefício de muitos aparelhos Bluetooth é o fato de funcionarem à base de baterias ou pilhas, o que os permite funcionar mesmo distante de fontes elétricas. Entretanto, a carga presente nas baterias não é permanente e, em algum momento, o dispositivo irá descarregar.

3 de 11 Os fones dão avisos sonoros quando a bateria está descarregada — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Os fones dão avisos sonoros quando a bateria está descarregada — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

É importante sempre checar o nível da carga dos aparelhos. Novamente, usando os fones como exemplo, a maior parte dos modelos reproduz um aviso sonoro indicando que a bateria está com baixo nível de carga e pode desligar a qualquer momento.

3. Interferências de sinal

Interferências são causas comuns de problemas com o Bluetooth. Isso ocorre pois a frequência utilizada por essa rede — 2,45GHz —, é extremamente comum entre diversos dispositivos wireless. Aparelhos, como roteadores Wi-Fi, equipamentos de monitoramento, celulares, micro-ondas, entre outros dispositivos, utilizam essa mesma frequência, o que pode “embaralhar” o sinal Bluetooth.

4 de 11 Roteadores podem causar interferências no sinal de Bluetooth — Foto: Reprodução/freepik Roteadores podem causar interferências no sinal de Bluetooth — Foto: Reprodução/freepik

Uma dica é sempre checar as especificações dos aparelhos presentes em casa. Os equipamentos Wireless são sempre acompanhados de um manual de instruções ou uma etiqueta que indica a frequência utilizada pelo dispositivo.

4. Incompatibilidade de rede

Apesar de o Bluetooth não ter mudado com muita frequência com o passar dos anos, alguns dispositivos vêm acompanhados com versões aprimoradas da rede, como o Bluetooth de Baixo consumo, conhecido como BLE (sigla em inglês para Bluetooth Low Energy), ou simplesmente Bluetooth Smart.

Essa rede é diferente da tecnologia “clássica” e pode ser considerada uma versão aprimorada da mesma. Por conta disso, o aparelho Bluetooth pode ser considerado incompatível e não aparecer no gerenciador de dispositivos.

5 de 11 A principal característica do Bluetooth smart é o baixo consumo de energia — Foto: Ana Marques/TechTudo A principal característica do Bluetooth smart é o baixo consumo de energia — Foto: Ana Marques/TechTudo

SOLUÇÕES

O Bluetooth se desconectar sozinho é um problema comum, porém simples de resolver. Algumas soluções são mais básicas, como reiniciar o dispositivo e aguardar a conexão voltar ao normal, outras são mais complexas e exigem maior paciência do usuário. Saiba quais são as soluções a seguir.

1. Cheque a bateria do dispositivo Bluetooth

6 de 11 Se mantenha alerta à porcentagem da bateria do dispositivo Bluetooth — Foto: Gabriel Pereira/TechTudo Se mantenha alerta à porcentagem da bateria do dispositivo Bluetooth — Foto: Gabriel Pereira/TechTudo

Assim como foi comentado anteriormente, um baixo nível da carga da bateria pode impedir que o dispositivo funcione corretamente ou até mesmo o desconectar. Para contornar esse problema, basta conferir o nível de carga da bateria. Caso a bateria esteja no mínimo, coloque para carregar e aguarde.

2. Modifique as configurações de energia

Por padrão, os dispositivos possuem configurações específicas para reduzir o gasto de energia. O Windows, por exemplo, pode desativar configurações de Wi-Fi ou Bluetooth quando o computador está inativo. Já em celulares, o modo economia de energia pode estar configurado para desativar conexões com o intuito de preservar a bateria do aparelho.

7 de 11 Cheque se o modo economia de energia está ativo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Cheque se o modo economia de energia está ativo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Para resolver esse problema, vá em configurações > Sistema > Energia & Suspensão > Configurações de energia adicionais e desligue as opções de economia de energia do aparelho. Caso essa opção não esteja ativa, busque por configurações que limitam os processamentos do dispositivo ou que desativam as conexões.

3. Reinicie o dispositivo Bluetooth

Reiniciar uma conexão é uma das formas mais simples de resolver determinado problema. No caso do Bluetooth, desativar a rede e a reativar após alguns minutos pode corrigir erros, como o Bluetooth não achar dispositivos para fazer o pareamento, um dispositivo Bluetooth que não conecta ou determinado aparelho que se desconecta sozinho.

8 de 11 Bluetooth na Central de controle do Android — Foto: Reprodução/Unsplash/Sten Ritterfeld Bluetooth na Central de controle do Android — Foto: Reprodução/Unsplash/Sten Ritterfeld

4. Remova o dispositivo Bluetooth e refaça o pareamento

Na mesma lógica do tópico anterior, refazer o pareamento também é uma ação efetiva para corrigir problemas de comunicação. Dispositivos wireless já conectados no PC ou no celular podem apresentar problemas ao serem utilizados após um longo período de conexão. Nesse cenário, desconectar o dispositivo e voltar a fazer o pareamento pode atualizar a rede e fazer com que a comunicação ocorra normalmente.

Para remover um dispositivo Bluetooth do Windows, vá em Configurações e, depois, em "Dispositivos Bluetooth". Localize o aparelho desejado na lista e clique em "Remover dispositivo". Depois, basta conectá-lo ao PC novamente e refazer o pareamento.

9 de 11 Efetue o despareamento e busque o dispositivo no gerenciador para parear novamente — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Efetue o despareamento e busque o dispositivo no gerenciador para parear novamente — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

5. Execute a solução de problemas

A solução de problemas é uma opção presente em muitos softwares e tem o objetivo de corrigir erros presentes no sistema. Normalmente, essa opção pode surgir quando um problema é identificado — como, por exemplo, uma falha em um dispositivo Bluetooth.

10 de 11 Página de solução de problemas do Windows 10 — Foto: Reprodução/ Gabrriel Pereira Página de solução de problemas do Windows 10 — Foto: Reprodução/ Gabrriel Pereira

Para encontrar a solução de problemas no Windows 10, vá em Configurações > Atualização e segurança > Solução de problemas > Solução de problemas adicionais > Bluetooth > Executar solução de problemas. Selecione essa opção e aguarde enquanto uma varredura é feita no dispositivo em busca da causa do erro. Caso o sistema encontre a raiz do problema, uma correção é efetuada para que o software volte a funcionar corretamente.

6. Atualize ou reinstale os drivers Bluetooth

Drivers de Bluetooth são softwares que permitem a comunicação entre dispositivos Bluetooth. Manter esses programas atualizados é essencial para que a conexão ocorra corretamente.

11 de 11 Identifique os drivers do Bluetooth no gerenciador de dispositivos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Identifique os drivers do Bluetooth no gerenciador de dispositivos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Para atualizar os drivers do Bluetooth no Windows 10, siga os seguintes passos: clique com o botão direito sobre a opção “Iniciar”> Gerenciador de dispositivos > Bluetooth > Atualizar driver.

Com informações de TheWindowsClub e Makeuseof

Veja também: assista ao vídeo a seguir com 5 dicas para usar melhor uma caixa de som Bluetooth