Se o Bluetooth não funciona e não encontra dispositivos no PC ou notebook, algumas dicas podem ajudar a resolver esses erros no Windows . O Bluetooth é uma das conexões sem fio mais utilizadas por fones de ouvido, celulares, computadores, etc. Para parear, é necessário que os aparelhos estejam no mesmo ambiente, funcionando entre 10m e 15 metros de distância, dependendo do eletrônico. Porém, muitos usuários de PC com Windows 10 podem ter problemas em usar o Bluetooth, com bugs de atualizações no sistema ou alguma mudança feita sem querer durante o uso.

Se a conexão de dispositivos Bluetooth no PC não está funcionando, com falhas como "verificar status do rádio Bluetooth" ou erro de driver, há algumas dicas para resolver o problema. O usuário pode fazer um update do driver, checar se a função está ativada e até permitir que o PC fique visível para demais aparelhos. Confira o passo a passo a seguir.

1 de 17 Bluetooth não funciona no PC ou notebook? Veja como resolver problemas — Foto: Luana Marfim/TechTudo Bluetooth não funciona no PC ou notebook? Veja como resolver problemas — Foto: Luana Marfim/TechTudo

1. Deixar o Bluetooth visível para demais dispositivos

Passo 1. No PC com Windows 10, clique no botão do Menu Iniciar, no canto esquerdo da tela. Depois, selecione o ícone de “Configurações”;

2 de 17 Acesse as configurações no PC com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse as configurações no PC com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Na tela de “Configurações” selecione o botão “Dispositivos”;

3 de 17 Acesse a categoria de dispositivos no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse a categoria de dispositivos no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. No menu da esquerda da tela, clique em “Bluetooth”. Certifique-se que a chave está no modo “Ativado” em azul. Isso quer dizer que a conectividade está ligada no PC. Em seguida, toque em “Mais opções de Bluetooth”;

4 de 17 Veja mais configurações do Bluetooth no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Veja mais configurações do Bluetooth no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Por fim, na aba “Opções” marque a caixa de texto ao lado de “Permitir que dispositivos Bluetooth localizem este computador”, na categoria de “Descoberta”.

Confirme em “Aplicar”. Dessa forma você vai encontrar o Bluetooth do PC quando for parear no celular, por exemplo, mostrando a opção com o nome do computador.

5 de 17 Deixe o Bluetooth do seu PC visível para outros dispositivos — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Deixe o Bluetooth do seu PC visível para outros dispositivos — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

2. Reconectar dispositivos

Passo 1. Caso o dispositivo pareado pare de funcionar com Bluetooth no PC, uma forma prática é remover o aparelho e depois adicionar novamente. Para isso, clique no menu Iniciar do Windows 10 e busque por “Painel de Controle”;

6 de 17 Acesse o painel de controle no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse o painel de controle no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Toque na opção de “Dispositivos e Impressoras”;

7 de 17 Clique na opção de Dispositivos e Impressoras no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Clique na opção de Dispositivos e Impressoras no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Depois, encontre o dispositivo adicionado via Bluetooth que está dando problema para parear. Clique com o botão direito do mouse no item e selecione “Remover dispositivo”.

Confirme em “Sim”. Agora basta conectar o aparelho novamente.

8 de 17 Remova o dispositivo pareado via Bluetooth no PC — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Remova o dispositivo pareado via Bluetooth no PC — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

3. Atualizar o drive (software)

Passo 1. Fazer o update do software pode resolver alguns problemas no Bluetooth, que pode não estar mais compatível com a versão do sistema em caso de atualizações do Windows.

Para isso, clique no menu Iniciar do computador e busque por “Gerenciador de Dispositivos” (Essa opção também pode ser encontrada no Painel de Controle);

9 de 17 Abra o gerenciador de dispositivos no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Abra o gerenciador de dispositivos no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Em seguida, encontre o item de “Bluetooth” e clique com o botão direito do mouse no indicador do software ou itens adicionado. Selecione “Propriedades”. Depois, na nova janela aberta, vá na aba “Driver” e confirme “Atualizar Driver”;

10 de 17 Selecione as propriedades do Bluetooth — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Selecione as propriedades do Bluetooth — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Clique em “Pesquisar automaticamente software de driver atualizado” ou em “Procurar software de driver no computador”. Na busca automática, vai aparecer se o driver de Bluetooth já está atualizado. Caso contrário, haverá um arquivo para baixar o update e você precisará instalar de forma tradicional no PC. Ao final do procedimento, reinicie o computador.

11 de 17 Atualize o driver do Bluetooth no PC com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Atualize o driver do Bluetooth no PC com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

4. Checar se o Bluetooth está ativado e funcionando

Passo 1. No menu Iniciar do Windows 10, busque pelo recurso de “Executar”. Ao abrir a pequena janela, digite o comando “services.msc” e confirme em “Ok”;

12 de 17 Execute o comando de serviços no PC com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Execute o comando de serviços no PC com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. O computador vai abrir a tela de “Serviços” no Windows 10. Busque pela categoria de “Bluetooth” na lista.

Na opção de “Status” veja se a conectividade está ativada ou “em execução”. Caso não esteja, clique com o botão direito no mouse no item de Bluetooth e confirme em “Iniciar”.

13 de 17 Veja se o Bluetooth está em execução nos serviços do PC com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Veja se o Bluetooth está em execução nos serviços do PC com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

5. Usar a análise de problemas do Windows 10

Passo 1. Se já á tentou de tudo e não funcionou, o Windows 10 tem um recurso automático para análise de problemas no PC, caso seja algum problema no adaptador Bluetooth ou driver. Para isso, toque no menu Iniciar e busque pela ferramenta “Solução de Problemas”;

14 de 17 Abra a solução de problemas no computador — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Abra a solução de problemas no computador — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Em seguida, vá na opção de “Hardware e Sons”;

15 de 17 Busque por erros com análise no computador — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Busque por erros com análise no computador — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Depois selecione “Hardware e Dispositivos”, caso não tenha a opção direta para Bluetooth. Confirme em “Avançar” na tela que abrir;

16 de 17 Inicie a análise por erros no computador com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Inicie a análise por erros no computador com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Será feita uma análise completa em busca de algum erro, falta de drivers, problemas físicos em adaptadores de hardware e mais. Ao final, basta seguir os passos para solucionar, caso o sistema encontre algum problema, em “Aplicar correção”.

17 de 17 Aplique as correções no computador com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Aplique as correções no computador com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Também é possível resolver também os problemas com o Bluetooth do iPhone.

