Caça palavras de Dia das Crianças: como fazer pelo Canva no celular

Criar caça-palavras de Dia das Crianças pelo celular é um procedimento fácil. A tarefa pode ser feita com o app Canva , que está disponível gratuitamente para Android e iPhone ( iOS ) e conta com diversos templates já prontos. O aplicativo permite modificar os modelos existentes ou mesmo criar o jogo do zero, o que pode ser mais interessante para quem quer trabalhar com termos específicos. Nas linhas a seguir, descubra como fazer caça-palavras de Dia das Crianças rapidamente pelo Canva no celular.

1 de 12 Como fazer caça-palavras no Canva para enviar pelo WhatsApp — Foto: Raquel Freire/TechTudo Como fazer caça-palavras no Canva para enviar pelo WhatsApp — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como fazer caça-palavras de Dia das Crianças pelo Canva

Passo 1. Abra o app do Canva e digite "caça-palavras" na barra de pesquisa. Na seção "Templates sugeridos", toque em "Ver tudo" e navegue pelos modelos. Quando encontrar um template que te agrade, dê um toque sobre ele para selecioná-lo;

2 de 12 Busca de template de caça-palavra no Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire Busca de template de caça-palavra no Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Você pode fazer diversas alterações no caça-palavras. Para mudar a cor do fundo, toque no fundo do modelo, entre no menu "Cor" e escolha a tonalidade preferida;

3 de 12 Mudança de cor de fundo do template de caça-palavra no Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire Mudança de cor de fundo do template de caça-palavra no Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. É possível mudar a cor de qualquer objeto do template usando o mesmo menu. Para alterar a posição de algum elemento, toque sobre ele para selecioná-lo e arraste-o até o local desejado. Use o ícone com duas setas em círculo para girar o objeto e os quatro círculos em torno do elemento para redimensioná-lo;

4 de 12 Mudança de cor, posição e tamanho de um objeto no Canva para celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire Mudança de cor, posição e tamanho de um objeto no Canva para celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Você pode incluir mais palavras em um modelo já existente. Para isso, selecione uma letra do quadro, toque no botão "Editar" e digite a primeira letra da nova palavra. Faça isso com as demais letras até formar o termo completo. Para criar um gabarito com todas as palavras em destaque, toque no botão de "Páginas", localizado no canto inferior direito da tela;

5 de 12 Criação de novo termo em modelo pronto de caça-palavras do Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire Criação de novo termo em modelo pronto de caça-palavras do Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Toque no botão "Duplicar", na barra inferior, e em seguida dê um toque duplo na página duplicada para editá-la;

6 de 12 Duplicação de página do Canva pelo celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire Duplicação de página do Canva pelo celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. Dê um toque no botão de "+", na página principal, e entre na aba "Elementos". Selecione alguma forma retangular;

7 de 12 Inclusão de forma retangular no caça-palavras montado no Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire Inclusão de forma retangular no caça-palavras montado no Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. Com a forma selecionada, deslize o dedo para o lado na barra de ferramentas, até chegar em "Mais". Entre nessa opção e então toque sobre "Enviar para trás";

8 de 12 Processo de enviar objeto para trás no aplicativo do Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire Processo de enviar objeto para trás no aplicativo do Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 8. A forma ficará atrás do texto. Reposicione-a e mude o tamanho de maneira que ela destaque a palavra. Repita o processo descrito nos passos 6 a 8 para criar um gabarito do caça-palavras. Quando terminar, toque no ícone de "Compartilhar", no canto superior direito da tela;

9 de 12 Criação de gabarito com todas as palavras do caça-palavras em destaque — Foto: Reprodução/Raquel Freire Criação de gabarito com todas as palavras do caça-palavras em destaque — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 9. No menu que será expandido, entre em "Mais aplicativos". Desça a rolagem para baixo até chegar em "WhatsApp" e toque no ícone do mensageiro;

10 de 12 Escolha do WhatsApp para compartilhar template de caça-palavra do Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire Escolha do WhatsApp para compartilhar template de caça-palavra do Canva — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 10. Selecione os contatos do WhatsApp para quem você quer mandar o caça-palavras e aperte o botão de "Enviar", representado por uma seta. Se não quiser enviar o gabarito, selecione a imagem correspondente e toque no ícone de lixeira;

11 de 12 Exclusão do gabarito antes de enviar caça-palavras pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Raquel Freire Exclusão do gabarito antes de enviar caça-palavras pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 11. Edite a mensagem e pressione o botão de enviar. Você pode determinar um tempo para que o caça-palavras seja feito e, terminado o prazo, enviar o gabarito com as palavras destacadas.

12 de 12 Envio de caça-palavra feito com o Canva pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Raquel Freire Envio de caça-palavra feito com o Canva pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Raquel Freire

