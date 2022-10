Cartilha de redação do Enem 2022: como consultar online e baixar

O documento “A Redação do Enem 2022 – Cartilha do Participante” já está disponível para consulta e download no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com 46 páginas, o material traz a matriz de referência da prova, detalha as cinco competências avaliadas e explica o processo de correção da redação. A cartilha reúne, ainda, exemplos comentados de redações nota mil – pontuação máxima da prova – na edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio. Confira, no tutorial a seguir, como acessar e baixar a cartilha de redação do Enem 2022 em PDF.