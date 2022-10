Código de reserva do Instagram: veja o que é e como conseguir

O código de recuperação do Instagram é um código reserva que pode ser usado para entrar na conta da rede social em caso de problemas durante a autenticação de dois fatores. O aplicativo, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS), disponibiliza cinco códigos que validam a identidade do usuário caso este não receba o token via Google Authenticator , WhatsApp ou SMS devido a falhas de conectividade. É possível copiar os números para a área de transferência, anotá-los em um lugar seguro ou tirar print da tela. No tutorial a seguir, veja como obter os códigos de reserva do Instagram.