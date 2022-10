Como acessar o log de eventos do Windows

O Windows conta com o Visualizador de Eventos, ou log de eventos. A ferramenta nativa registra detalhes sobre erros no sistema do PC, inclusive os que são causados por falha de hardware, como HD ou memória RAM. O recurso pode ser útil para descobrir a origem do problema e pesquisar a solução, caso seu computador ou notebook apresente tela azul com frequência. Confira, no tutorial a seguir, como acessar o log de eventos e ver detalhes de erros no Visualizador de Eventos do Windows.