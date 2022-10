Como acompanhar a apuração das Eleições 2022 em tempo real e online

A apuração dos votos do primeiro turno das Eleições 2022 pode ser acompanhada a partir das 17h (horário de Brasília) deste domingo (2), pelo Fantástico, e pelo site do jornal O Globo. O programa de TV começará mais cedo que o habitual, às 18h, e pode ser acessado via Globoplay, pelo computador ou em celulares Android e iPhone (iOS). Outra possibilidade é acompanhar a contagem pelo portal do jornal O Globo, que tem página dedicada à apuração. Os leitores podem escolher localidades e conferir o resultados dos cargos nacionais e estaduais. Veja, no tutorial a seguir, como ver o resultado das Eleições 2022 em tempo real pela Internet.