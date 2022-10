Saiba como adicionar amigos no BeReal, aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1 de 6 Saiba como adicionar amigos no BeReal, aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como adicionar amigos no BeReal

Passo 1. Abra o BeReal e toque no ícone de avatar, no canto superior esquerdo. Então, veja a lista de contatos sincronizados com sua agenda e toque em “Adicionar” para criar a conexão;