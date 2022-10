Como adicionar amigos no Roblox

Roblox é um game de aventura e simulação na qual usuários podem tanto jogar em experiências criadas por outros jogadores quanto criar a sua própria dentro do game. A plataforma permite adicionar outras pessoas à lista de amigos, permitindo jogar juntos em diferentes minigames, além de utilizar recursos úteis como chat em grupo. Roblox está disponível para Xbox One e Xbox Series X/S, além de PC e celulares Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, o passo a passo para adicionar seus amigos no jogo.