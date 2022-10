Como adicionar certificado no LinkedIn

Adicionar certificado no Linkedin é um procedimento que pode ser feito de forma fácil pelo smartphone. Através de uma aba específica do app para celulares Android e iPhone (iOS), usuários podem fazer o upload de várias certificações e, assim, aumentar as chances de conseguir boas oportunidade de trabalho pela rede. Afinal, o recurso é muito útil para atestar seu domínio em diversas áreas do conhecimento, e, portanto, agregar ainda mais valor ao seu perfil de trabalho. Por isso, veja, a seguir, como colocar os documentos na rede.